"A.B.İ."de heyecan tavan

İkinci sezon için sete çıktılar!

İkinci sezonuyla çok yakında ATV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı 'A.B.İ.', kadrosuna katılan güçlü isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizi, ikinci sezon çekimleri için sete çıktı.

İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterleri ve tansiyonu yüksek hikayesiyle buluşturmaya hazırlanan 'A.B.İ.', yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor. Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor. İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.

'A.B.İ.' yeni sezonuyla çok yakında ATV'de!