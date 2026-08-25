"Altı Üstü İstanbul" zirvedeki yerini korudu!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu on birinci bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, iki kategoride günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu.

"Altı Üstü İstanbul" 11. Bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,06 izlenme oranı ve %25,96 izlenme payı 20+ABC1'de %4,94 izlenme oranı ve %21,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

11. Bölümde neler oldu?

Dizinin on birinci bölümünde Emir, Uzay'ın teklifini reddetti, maç kaybedildi ve Hasan'ın ameliyat parası tamamlanamadı. Naz, Emir'e kırılarak mahalleden uzaklaşsa da ikili daha sonra barıştı. Onları öpüşürken gören Uzay yıkıldı; Emir'i kaybettiğini anlayan Melek ise Uzay'a gitti.

Esra'nın hafızası geri dönerken Bahtiyar'ın ölüm görüntülerinin başka birinin elinde olduğu anlaşıldı. Hasan, bilmeden altınların kuryesi oldu. Bağış gecesinde Esra yukarıdan düştü, Melek ise yukarıda Uzay'ı gördü. Çalınan altınların peşindeki silahlı adamların kebapçıyı basmasıyla gece faciaya dönüştü.

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. İzleyiciler; Emir ile Naz'ın barışmasını, Melek ile Uzay arasındaki sürpriz yakınlaşmayı, Esra'nın hafızasının geri dönmesini ve kebapçıdaki nefes kesen final sahnesini konuştu.

Esra'nın düşüşünde Uzay'ın parmağı var mı? | Kebapçıdaki silahlı saldırıda kimler vurulacak? | Hasan'ın taşıdığı kayıp altınlar kimin eline geçecek?

Sırların açığa çıkacağı, yüzleşmelerin giderek sertleşeceği ve beklenmedik hamlelerin tüm dengeleri değiştireceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde bu sorular yanıt bulacak.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!