Var Mısın Yok Musun'da doğru zamanda durdu, büyük kazandı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 33. Bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 33.bölüm yarışmacısı Elazığlı Mustafa Gökhan Demir oldu. 51 yaşındaki Mustafa, kazanacağı parayı ailesinin giderleri ve oğlunun eğitimi için kullanmayı hedefledi. 8 numaralı kutuyla yarışan Mustafa, daha ilk turda 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük kayıplarla başladı. İlerleyen turlarda oyununu toparlayan Mustafa, 4. turda hayat hikâyesini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Kanserle mücadelesini, geçirdiği kazaları ve annesini kaybetmesini gözyaşları içinde anlatan Mustafa'ya en büyük sürprizi ise stüdyoya gelen oğlu yaptı. Mustafa, "benim güvenli limanım oğlum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

5. turda 1 milyon TL'lik kutuyu kaybetmesine rağmen 440 bin TL'lik banka teklifini reddeden Mustafa, 6. turda 50 TL ve 250 bin TL'lik kutuları açtırarak oyundaki şansını korudu. Bankanın teklifi 850 bin TL'ye yükselince daha fazla risk almayan Mustafa, "varım" diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 850 bin TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusundan 500 bin TL çıkan Mustafa, 850 bin TL'lik teklifi kabul ederek doğru zamanda durduğunu gördü.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!