Hafsanur Sancaktutan, Mercan Köşk'ün Cemre'sini anlattı!

5 Eylül Cumartesi akşamı atv’de başlayacak ‘Mercan Köşk’ün başrollerinden Hafsanur Sancaktutan karakterini anlattı.

Hafsanur Sancaktutan, kaybolan eşini bulmak için çıktığı yolculukla hayatı değişen Cemre karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Sancaktutan, kendisini Cemre'ye yakınlaştıran özellikleri ve senaryoda en çok etkilendiği noktaları şu sözlerle anlattı.

"Cemre'nin en sevdiğim tarafı kırıldığı yerden yeniden yeşermesi"

"Cemre'yi güçlü olduğu kadar kırılgan, sert olduğu kadar duygusal bir karakter olarak tanımlayabilirim. Onun en sevdiğim tarafı, yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunmaktan ve sevdikleri için mücadele etmekten vazgeçmemesi. Cemre'nin güçlü görünmesinin altında aslında kırıldığı yerden yeşermesi yatıyor. Bence onu asıl güçlü yapan da bu." sözleriyle Cemre'yi anlattı.

Hikayenin geçmişle bugün arasında kurduğu bağın senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren kendisini içine çektiğini söyleyen Sancaktutan, "Senaryoyu ilk okuduğumda beni en çok etkileyen şey, karakterlerin taşıdığı geçmiş duygusunun hikayeye çok güçlü bir şekilde yansıması oldu. Cemre'nin yaşadıkları, bugün olduğu kadını şekillendirmiş ve onun iç dünyasında çok derin izler bırakmış. Bu tarafı beni gerçekten çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

'Mercan Köşk' ilk bölümüyle 5 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de!