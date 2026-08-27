Hayal kırıklığı yaşadı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma “Var Mısın Yok Musun”un 34.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol’un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv’de izleyici ile buluştu.

Programın 34. Bölüm yarışmacısı Gözde Aksoy oldu. 26 yaşındaki Gözde, küçüklüğünden beri kurduğu kendi arabasına sahip olma hayalini gerçekleştirmek için yarıştı.

14 numaralı kutuyla yarışan Gözde, ilk turlarda büyük ödüllerin çoğunu oyunda tutmayı başardı. 3. turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Gözde, yarışma boyunca duygusal anlarıyla da dikkat çekti. Babasının görüntülü olarak yayına bağlanmasıyla gözyaşlarına hâkim olamayan Gözde'ye ilerleyen dakikalarda annesi ve abisi de görüntülü bağlantıyla destek oldu. Trabzon tutkusunu her fırsatta dile getiren gözde, stüdyoda kolbastı oynayarak geceye renk kattı.

5. turda 10 TL ve 50.000 TL'lik mavi kutuları bulan Gözde, ardından 5 milyon TL'lik ikinci büyük ödülü de kaybetti. Gelen 290.000 TL'lik banka teklifini reddederek oyuna devam eden Gözde, 6. turda 500 TL ve 1 TL'lik kutuları açtırarak tabloyu yeniden lehine çevirdi. Bankanın 585.000 TL'ye yükselen teklifine de "yokum" diyen gözde, şansını son tura taşıdı.

Son turda 3 milyon TL ve 500.000 TL'lik kutuların açılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gözde'ye bankadan 11.000 TL'lik son teklif geldi. Bu teklifi de reddederek şansını kendi kutusundan yana kullanan Gözde'nin 14 numaralı kutusundan 25.000 tl çıktı.

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!