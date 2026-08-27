Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçildi!

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ekrana taşıyacak Aşk ve Taht'ta Alanya Prensesi Destina karakteri hikâyenin önemli isimlerinden biri olacak. Karaktere Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak hayat verecek.

atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı, Aşk ve Taht'ın yayınlanan ilk tanıtımı, kısa sürede büyük ses getirdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü döneminin ekrana geleceği dizide Alanya Prensesi Destina karakterine hayat verecek Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, ilk görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri oldu. Uluslararası birçok ünlü oyuncu arasından seçilen Merjem Šiljak, gösterdiği güçlü performansla audition çekimlerinden itibaren rol için en güçlü isim oldu.

Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, Destina rolü için çok yönlü bir hazırlık süreci geçirdi!

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini Aşk ve Taht ile yaşayacak olan ve oyunculuk eğitimini ülkesinin en saygın sanat okullarından biri olan Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamlayan Merjem Šiljak, Destina karakteri için çok yönlü bir hazırlık sürecinden geçti. Başarılı oyuncu, karakterin dilini ve duygu dünyasını ekrana güçlü biçimde yansıtabilmek için Türkçe, diksiyon ve drama dersleri alırken, dönem dizisinin gereklilikleri doğrultusunda binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı.

Yalnızca fiziksel ve dil çalışmalarına odaklanmayan Šiljak, karakterin dramatik derinliği üzerine de özel çalışmalar yaptı. Yönetmenler Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay ile Destina'nın iç dünyası, dönüşümü ve hikâye içindeki yolculuğu üzerine çalışan oyuncu; Alanya Prensesi kimliği, aidiyet duygusu ve Sultan Alaeddin Keykubat'la kesişen kaderini detaylı biçimde ele aldı.

Šiljak ayrıca Aşk ve Taht'ın tarih danışmanlarından karakterin tarihî zemini, dönemin sosyolojik yapısı, Selçuklu saray hayatı ve dönem adabı üzerine eğitimler aldı. Aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında şekillenen Destina'yı yaşadığı dönemin ruhuyla birlikte ekrana taşımak için titiz bir hazırlık süreci geçirdi.

İlk tanıtımda dönem kostümü ve güçlü duruşuyla izleyici karşısına çıkan Merjem Šiljak, Destina imajıyla dikkat çekti. Karakterin Sultan Alaeddin Keykubat'la kesişecek yolculuğuna dair verilen ipuçları, Destina'nın hikâyesine yönelik merakı artırdı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.