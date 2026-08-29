Tahtın bedeli ağır, aşkın sınavı zor

Aşk, taht ve iktidar mücadelesinin ortasında Sultan Alaeddin Keykubat’ın zindandan tahta uzanan yolculuğunun hikayesi “Aşk ve Taht”ın yeni tanıtımı yayınlandı.

atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanan dizi, Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından devletin zirvesine uzanan büyük mücadelesini merkezine alıyor.

Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı, kısa sürede milyonlarca kez izlenirken sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğundan dikkat çekici anların yer aldığı tanıtım, dizinin görkemli dünyasına dair yeni ipuçları verdi. Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina'nın karşı karşıya geldiği anlar ise tanıtımın öne çıkan sahneleri arasında yer aldı. İkilinin ilk karşılaşmalarındaki dikkat çekici uyum izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner. Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır.

Sekiz yıllık esaret bitti, şimdi taht için mücadele başlıyor

Esaretin ağır koşulları altında sabrı, iradesi ve gücü sınanan Alaeddin, özgürlüğüne kavuştuğunda yalnızca kaybettiği yılların değil, kendisinden alınmak istenen geleceğin de peşine düşer. Önünde ise kolay bir yol yoktur.

Sarayda güç savaşı

Alaeddin'in dönüşüyle birlikte Selçuklu sarayındaki dengeler de yeniden şekillenmeye başlar. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere hanedanın güçlü kadınları arasında yaşanacak mücadeleler, sarayın geleceğini belirleyecektir. Sarayda hiçbir söz yalnızca söylendiği anlamı taşımaz. Tahtın çevresinde kurulan ittifaklar, gizlenen hesaplar ve karşı karşıya gelen taraflar, Alaeddin'in önündeki yolu her geçen gün daha da zorlaştıracaktır.

Tahta giden yolda aşk, ihanet ve iktidar mücadelesi

Alaeddin'in kaderini belirleyecek bu büyük mücadelede yolları Alanya Prensesi Destina ile kesişir. Farklı dünyalardan gelen iki güçlü karakterin karşılaşması, yalnızca kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki güç dengelerini de değiştirecektir. Aşk, intikam, sadakat ve iktidar arasında şekillenen yolculukları, Anadolu'nun geleceğini belirleyecek gelişmelerle iç içe ilerleyecektir.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle "Aşk ve Taht", yakında atv'de!



