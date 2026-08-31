canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
6
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER A.B.İ.'nin merakla beklenen afişi yayınlandı

A.B.İ.'nin merakla beklenen afişi yayınlandı

GİRİŞ TARİHİ:  31.08.2026 13:05 GÜNCELLEME TARİHİ:  31.08.2026 13:06
ABONE OL
A.B.İ.'nin merakla beklenen afişi yayınlandı

İkinci sezonuyla çok yakında atv ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı ‘A.B.İ.’, yeni sezon afişini yayınladı.

Uzun yıllar sonra yeniden aynı projede buluşan Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, dizinin yeni sezon afişinde birlikte yer aldı.

Geçtiğimiz haftalarda çekimlerine başlayan 'A.B.İ.', Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'i yıllar sonra aynı projede buluşturmasıyla sosyal medyada büyük ilgi yaratmıştı. A.B.İ.'nin dünyasına dair ilk ipuçlarını taşıyan afişte, ikilinin güçlü uyumu dikkat çekiyor.

'A.B.İ.', güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle 8 Eylül Salı 'atv' ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN