Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka bir yolculuk başlıyor!

Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasında Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın hikayesini anlatan Aşk ve Taht, ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba atv’de başlıyor.

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

Aşk ve Taht afişi yayınlandı!

Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık esaretin ardından zindandan çıkarak tahta uzanan büyük mücadelesini merkezine alan dizinin yayın tarihi belli oldu. 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de atv'de izleyiciyle buluşacak olan Aşk ve Taht'ın afişi de görücüye çıktı.

Esaret bitiyor, iktidar başlıyor!

Bir şehzade olarak dünyaya gelen Alaeddin'in kaderi, taht uğruna verilen mücadelenin ortasında değişir. Yıllarca özgürlüğünden uzak kalan Alaeddin, sekiz yıllık esaretin ardından yarım kalan hikâyesini tamamlamak için döner. Ancak onu bekleyen yalnızca bir taht değil; geçmişten gelen hesaplar, yeni ittifaklar ve birbirine karşı hamle yapan güçlü isimlerle çevrili bir saraydır.

Ancak zindandan çıkmak, mücadelenin sonu değil başlangıcıdır. Alaeddin'i bekleyen taht, güç savaşları, ihanetler, ittifaklar ve geçmişten gelen hesaplarla çevrilidir.

Alaeddin ve Destina'nın kaderleri kesişiyor!

Taht mücadelesinin ortasında Alaeddin'in yolu Alanya Prensesi Destina ile kesişir. Birbirinden farklı dünyalara ait iki güçlü karakterin karşılaşması, ikisinin de hayatında yeni bir dönemin kapısını aralar. Aşk, intikam, sadakat ve iktidar arasında şekillenen bu hikâye, Alaeddin ve Destina'nın kaderini Anadolu'nun geleceğini belirleyecek büyük mücadelelerle birbirine bağlar.

Sarayda taht mücadelesi kızışıyor!

Alaeddin'in yıllar sonra saraya dönüşü, dengeleri yeniden değiştirirken tahtın çevresindeki mücadele de giderek büyür. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere hanedanın güçlü kadınları kendi hesapları ve hedefleri doğrultusunda karşı karşıya gelir.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle 'Aşk ve Taht', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba 20.00'de atv'de!