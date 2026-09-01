Altı Üstü İstanbul'da nefes kesen final!

Naz Emir'in kollarında bayıldı!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu on ikinci bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, iki kategoride günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu.

Altı Üstü İstanbul tüm kategorilerin zirvesinde!

"Altı Üstü İstanbul" 12.bölümü ile

Tüm Kişiler'de %7,69 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payı, AB'de %4,28 izlenme oranı ve %17,57 izlenme payı ve 20+ABC1'de %6,61 izlenme oranı ve %24,75 izlenme payı alarak üç kategoride birinci oldu.

12. Bölümde Neler Oldu?

Dizinin on ikinci bölümünde kebapçı saldırısında vurulan Sado ile Naz, Hasan ve Alina'yla birlikte kaçırılır; Emir ve arkadaşları gelen konum sayesinde rehineleri kurtarırken Rami ve Servet de altınlarla yetişir. İki gün sonra Sado uyanır ve Alina yanındadır... Uzay'ı tehdit eden gizemli kişinin Bora olduğu ortaya çıkar; gerçeği öğrenen Melek ise yüzleşme sırasında terastan düşme tehlikesi yaşar. İsteme gecesinde Bayram itirafa hazırlanırken Naz, Emir'in kollarında bayılır ve Rami'nin nabzının atmadığını söylemesi herkesi şoke eder.

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Dizi hakkında "Yine nefes kesen bir bölüm izledik", "Naz'a bir şey olmasın" ve "Yeni bölümü beklemek çok zor" yorumları yapıldı.

12. Bölümü izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=yOj6dlpTmQc

Sırların açığa çıkacağı, yüzleşmelerin giderek sertleşeceği ve beklenmedik hamlelerin tüm dengeleri değiştireceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde bu sorular yanıt bulacak.

13. Bölüm Tanıtımı

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!