Aşk ve Taht'ın yeni tanıtımı sosyal medyayı salladı! Destina kimdir, Merjem Šiljak kimi canlandırıyor?

atv ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, yayınlanan ilk tanıtımıyla büyük merak uyandırdı. Bozdağ Film imzalı yapım, Sultan Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın düşmanlıktan aşka uzanan hikâyesini merkezine alıyor. Aşk ve Taht fragman görüntülerinin ardından dizinin konusu, Destina karakteri ve Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

Aşk ve Taht'tan yeni tanıtım geldi: "Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka"

Aşk ve Taht yeni tanıtım videosuyla dizinin görkemli atmosferini izleyiciye gösterdi. Tanıtımda yıllarca zindanda tutulan Alaeddin Keykubat'ın tahta uzanan mücadelesinin yanı sıra Alanya Prensesi Destina ile karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti. Saray entrikaları, iktidar mücadelesi, savaşlar ve aşkın iç içe geçtiği hikâye, dizinin iddialı yapısını ortaya koydu.

Yayınlanan Aşk ve Taht fragman görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk tanıtımın paylaşılmasının ardından milyonlarca izlenmeye ulaştığı ve on binlerce beğeni ile yorum aldığı açıklandı. Özellikle Destina karakterinin ilk görüntüleri ve Alaeddin Keykubat ile arasındaki gerilim izleyicilerin dikkatini çekti.

Tanıtımda Alaeddin Keykubat'ın zindandan çıkıp devletin zirvesine doğru ilerleyişi öne çıkarken, Destina ile karşı karşıya geldiği sahneler de büyük merak uyandırdı. Konya Sarayı'nın ihtişamlı atmosferi, Alanya surları, savaş meydanları ve saray içerisindeki güç mücadeleleri dizinin hikâyesine dair önemli ipuçları verdi.

Aşk ve Taht'ın Destina'sı kimdir?

Aşk ve Taht Destina kimdir? sorusu, dizinin ilk tanıtımının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Dizide Destina, Alanya Prensesi olarak hikâyenin merkezindeki kadın karakterlerden biri olacak. Geçmişinin yaraları ve Selçuklulara duyduğu öfkeyle hareket eden Destina'nın kaderi, Sultan Alaeddin Keykubat ile kesişecek.

Dizinin resmi tanıtımında Destina, Alaeddin Keykubat ile düşmanlıktan aşka uzanan hikâyenin önemli karakteri olarak tanımlanıyor. Aşk ve Taht Alanya Prensesi Destina'nın saray entrikaları, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında şekillenen yolculuğunu da ekrana taşıyacak.

Tarihsel kaynaklarda ise Destina adıyla anılan kişinin Mahperi/Hunat Hatun ile ilişkilendirildiği görülüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarihî bilgilerinde, Alanya hâkimi Kir Fard'ın kızının bazı kaynaklarda Prenses Destina olarak geçtiği ve I. Alaeddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hunat Hatun ile ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Destina'yı kim oynuyor? Merjem Šiljak kimdir?

Peki Merjem Šiljak kimdir? Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak, Aşk ve Taht'ta Alanya Prensesi Destina karakterine hayat veriyor. Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini yaşayacak olan oyuncu, Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Destina karakterine hazırlanırken Türkçe, diksiyon ve drama derslerinin yanı sıra binicilik ve okçuluk eğitimleri de aldı.

Merjem Šiljak Destina karakteri için dönem atmosferine ve karakterin tarihî arka planına yönelik de özel bir hazırlık sürecinden geçti. Oyuncu, yönetmenlerle birlikte Destina'nın iç dünyası ve hikâye içerisindeki dönüşümü üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Alaeddin Keykubat ile Destina: Düşmanlıktan Aşka Uzanan Gerçek Hikâye

Alaeddin Keykubat Destina aşk hikâyesi, Aşk ve Taht'ın temelini oluşturan en dikkat çekici unsurlardan biri. Dizide iki karakter başlangıçta farklı cephelerde yer alan ve birbirlerine karşı mücadele eden iki isim olarak karşımıza çıkıyor. Ancak iktidar mücadeleleri ve tarihsel olaylar, ikisinin kaderini bir araya getiriyor. Alaeddin Keykubat'ın Selçuklu tahtı için verdiği mücadele ile Destina'nın Selçuklulara yönelik öfkesi, iki karakter arasındaki temel çatışmayı oluşturuyor. Bu çatışmanın zamanla aşka dönüşmesi ise dizinin dramatik merkezinde yer alıyor. Yapım, aşk hikâyesini saray entrikaları ve iktidar mücadelesiyle birlikte anlatacak.

Aşk ve Taht gerçek bir hikaye mi?

Tarihî kaynaklara bakıldığında, Alaeddin Keykubad'ın Alanya'nın hâkimi Kir Fard'ın kızıyla evlendiği bilgisi tarih kaynaklarında yer alıyor. Destina adı, bazı tarihî kaynaklarda I. Alaeddin Keykubad'ın eşi Mahperi Hunat Hatun ile ilişkilendiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Kir Fard'ın kızını bazı kaynaklarda Prenses Destina olarak tanımlıyor. Daha sonraki dönemde Mahperi Hunat Hatun adıyla anılan bu tarihî kişiliğin Alaeddin Keykubad'ın eşi ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi olduğu biliniyor.

Ancak dizideki aşkın tüm ayrıntılarının tarihî belgelerle birebir örtüştüğü söylenemez. Aşk ve Taht, tarihî kişiler ve olaylardan hareketle dramatik bir hikâye kuruyor.

Aşk ve Taht nerelerde çekiliyor?

Aşk ve Taht çekim yerleri de izleyicilerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. Dizinin hikâyesi Konya Sarayı'ndan Alanya surlarına, Akdeniz'in limanlarından Anadolu'nun savaş meydanlarına uzanan geniş bir coğrafyada geçiyor.

Konya Sarayı'ndan Alanya surlarına bir yolculuk

Dizide Konya Sarayı'nın ihtişamı, harem ve saray içerisindeki güç mücadeleleri önemli bir yer tutarken, Alanya'nın tarihî atmosferi de Destina'nın hikâyesinde öne çıkıyor. Yapımın gerçek çekim noktalarıyla ilgili ise yapım ekibinden yapılacak resmî açıklamalar takip ediliyor; bu nedenle dizinin tüm sahnelerinin belirli tarihî mekânlarda çekildiği yönünde kesin bir bilgi vermek için resmî açıklamaları beklemek gerekiyor.

Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımı 20 Ağustos 2026'da izleyiciyle buluştu. Tanıtımın ardından dizi sosyal medyada büyük ilgi gördü. kim oynuyor? Dizinin dikkat çeken başrollerinden Destina karakterini Bosna Hersekli oyuncu Merjem Šiljak canlandırıyor. Merjem Šiljak, Bosna Hersekli oyuncudur. Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde eğitim alan oyuncu, Aşk ve Taht ile Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimini yaşayacak.

Aşk ve Taht ne zaman yayınlanacak?

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı 20.00'de atv'de!