Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı! Burak Özçivit'ten Kenan Kozan'a hayat veren ilk kareler

atv'nin yeni sezon dizilerinden Güneşin Doğduğu Yer, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güneşin Doğduğu Yer çekimleri başladı ve başrol oyuncusu Burak Özçivit, dizide hayat vereceği Kenan Kozan karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti. Almanya'dan Adana'ya uzanan hikâyesiyle dikkat çeken yapım, 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında olacak.

Güneşin Doğduğu Yer'in konusu ne?

Güneşin Doğduğu Yer konusu, Çukurova'nın köklü ailelerinden Kozanlar'ın oğlu Kenan'ın hayatının aşkıyla tanışmasının ardından değişen yaşamı etrafında şekilleniyor. Hikâye Almanya'da başlıyor ve Adana'nın güçlü aile ilişkileriyle örülü dünyasında devam ediyor.

Almanya'dan Adana'ya Uzanan İki Dünya

Kenan Kozan'ın Almanya'ya yaptığı yolculuk, hayatının aşkı Leyla Breger ile tanışmasına vesile oluyor. Almanya'da başlayan bu karşılaşma, Kenan'ın Adana'ya döndüğünde ailesiyle yaşayacağı büyük çatışmaların da başlangıcı oluyor.

Ailelerin Gölgesinde Bir Aşk Hikâyesi

Kenan, annesi Celadet'in kendisi için çizdiği hayatın dışına çıkarak aşkının peşinden gitmeyi seçiyor. Ancak bu karar, yalnızca Kenan'ın değil, Kozan ailesinin de dengelerini değiştiriyor. Böylece aşk, aile bağları ve güç mücadelesi dizinin temel çatışmasını oluşturuyor.

Burak Özçivit, Kenan Kozan karakteriyle ekrana dönüyor

Burak Özçivit Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veriyor. Özçivit, dizinin çekimlerinin başladığını duyuran özel videoda yapımın adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Burak Özçivit'in yer aldığı ilk set görüntülerinde oyuncunun, üzerinde "Güneşin Doğduğu Yer" yazan klaketle kamera karşısına geçtiği görüldü. Bu görüntülerle birlikte dizinin çekimlerinin başladığı da resmen duyuruldu.

Dizinin Adana çekimlerinde Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Özçivit Kenan Kozan'ı canlandırırken, Sibel Taşçıoğlu Kenan'ın annesi Celadet Kozan karakterine hayat veriyor. İkilinin ilk set karesi, dizinin merak edilen aile ilişkisine dair de önemli bir ipucu verdi.

Güneşin Doğduğu Yer oyuncu kadrosunda kimler var?

Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları arasında Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz ve Kenan Ciniviz gibi isimler bulunuyor. Beyza Gümülcine ise dizide Leyla Breger karakterini canlandırıyor.

Öne çıkan karakterler arasında Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan, Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Celadet Kozan, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Ceyhun ve Beyza Gümülcine'nin oynadığı Leyla Breger yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını TIMS&B Productions çatısı altında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alırken yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozalı oturuyor.

Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor?

Güneşin Doğduğu Yer'in yayın tarihi belli oldu. Dizi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yapımın Eylül ayında Perşembe akşamları yayınlanacağı daha önce de duyurulmuştu.