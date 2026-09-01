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HABERLER Güneş'in Doğduğu Yer'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

Güneş'in Doğduğu Yer'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

GİRİŞ TARİHİ:  01.09.2026 13:20 GÜNCELLEME TARİHİ:  01.09.2026 13:23
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Güneş'in Doğduğu Yer'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor

Yeni sezona damga vuracak çift! Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'den ilk kareler geldi!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu, yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Dizinin çekimleri ise tüm hızıyla devam ediyor.

Kenan Kozan ve Leyla Breger…

Heyecanla beklenen yapımdan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Dizinin başrolleri Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine, 'Kenan Kozan' ve 'Leyla Breger ' karakterleriyle ilk kez yan yana görüntülendi. İkilinin setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede dikkat çekerken, kamera karşısındaki uyumları ve güçlü enerjileri şimdiden merak uyandırdı.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de ekrana gelecek.

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