A.B.İ kadrosu daha da güçlendi

Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ, A.B.İ.’nin yeni, sezon kadrosunda!

atv'nin sevilen dizisi, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yeni sezon öncesi kadrosunu iki güçlü isimle daha genişletiyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, dizide narin, zarif ve duygusal dünyasıyla öne çıkan Rüya karakterine hayat verecek. Yaşadığı ağır kayıplar ve düş kırıklıklarının ardından hayata yeniden tutunmaya çalışan Rüya; saflığı, aşka olan sarsılmaz inancı ve çevresine saçtığı ışıkla hikâyeye farklı bir renk getirecek. Ancak sevdiği insanlara duyduğu koşulsuz güven, zamanla onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirecek. Rüya'nın yaşadıklarıyla geçireceği büyük değişim, yeni sezonda izleyicinin merakla takip edeceği hikâyelerden biri olacak.

Usta oyuncu Mustafa Üstündağ ise dizide hırsı, zekâsı ve güce olan tutkusuyla dikkat çeken Saruhan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Geçmişin zorluklarından sıyrılarak kendi imparatorluğunu kuran Saruhan, soğukkanlı duruşu ve sarsılmaz ilkeleriyle hikâyenin en kilit figürlerinden biri olacak. Saruhan'ın karanlık geçmişi ve Doğan ile arasında başlayacak amansız güç mücadelesi, dizideki tansiyonu zirveye taşıyacak. Mustafa Üstündağ'ın hayat vereceği Saruhan karakterinin dengeleri nasıl altüst edeceği şimdiden merak konusu.

A.B.İ. yeni sezonu Salı 20.00'de atv'de!