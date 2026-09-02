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HABERLER atv'nin iddialı dizisi 'A.B.İ.'nin yeni tanıtımı yayınlandı!

atv'nin iddialı dizisi "A.B.İ."nin yeni tanıtımı yayınlandı!

GİRİŞ TARİHİ:  02.09.2026 11:24 GÜNCELLEME TARİHİ:  02.09.2026 11:50
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atv'nin iddialı dizisi "A.B.İ."nin yeni tanıtımı yayınlandı!

İkinci sezonuyla 8 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı "A.B.İ." dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan yeni tanıtımda, söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait Cem Adrian ve Hande Mehan tarafından seslendirilen "Sen Benim Şarkılarımsın" şarkısı kullanıldı. Doğan (Kenan İmirzalıoğlu) ile Leyla'nın (Bergüzar Korel) geçmişte yaşadığı büyük aşkın ilk kıvılcımlarının yer aldığı tanıtımda usta oyuncular göz doldurdu. İkili arasında geçen diyaloglar, geçmişte kalan yaraların ve derin bir aşk hesaplaşmasının sinyallerini verirken; aralarındaki gizemli bağ yeni sezona dair beklentiyi artırıyor.

A.B.İ. ikinci sezon Salı 20.00'de atv'de başlıyor!

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