Mercandağ ve Hozan aileleriyle tanışmaya az kaldı!

Mercan Köşk'ün aile afişleri yayınlandı!

atv'nin yeni sezon dizilerinden FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi 'Mercan Köşk', Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Geri sayım sürerken, hikâyenin merkezindeki Mercandağ ve Hozan ailelerinin özel afişleri yayınlandı. Geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın iki tarafını ilk kez kendi aileleriyle gösteren afişler, dizinin karakterlerle örülü dünyasını da gözler önüne seriyor.

FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk', yıllardır karşı karşıya olan Mercandağ ve Hozan ailelerinin bitmeyen mücadelesini, geçmişten taşınan sırlar ve yeni kuşakların hayatlarını değiştirecek gelişmeler eşliğinde ekrana taşıyacak. Aynı topraklarda kök salan ancak yıllardır birbirlerine karşı cephe alan iki ailenin arasındaki dengeler, Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle bambaşka bir noktaya taşınacak.

Yayınlanan iki yeni afiş de bu büyük çatışmanın taraflarını ayrı ayrı bir araya getiriyor. Mercandağ ve Hozan aileleri, portakal bahçelerinin ortasında kendi dünyalarını ve aile içindeki farklı güç dengelerini yansıtan karelerle izleyici karşısına çıkarken, afişlerde yer alan detaylar, iki ailenin geçmişleri ve birbirleriyle olan hesaplaşmalarına dair merakı artırıyor.

Mercandağ ve Hozan ailelerinin geçmişten gelen hesaplaşmasının ortasında başlayacak büyük hikaye için geri sayım sürüyor.

'Mercan Köşk', ilk bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de!