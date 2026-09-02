Para ağacında iki tane 5 milyon TL kaldı, banka teklif veremedi

Var Mısın Yok Musun'da bir ilk yaşandı!

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun"un 35.bölümü ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde daha önce görülmemiş bir an yaşandı. Ortaya çıkan sıra dışı tablo, yarışmacıyı hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya bıraktı.

Programın 35. bölüm yarışmacısı Malatyalı Bilge Balaban oldu. 25 yaşındaki Bilge, kazanacağı parayla en büyük hayali olan ev sahibi olmak için yarıştı.

22 numaralı kutuyla yarışan Bilge, daha ilk turda 3 milyon TL, 1 milyon TL ve 750 bin TL'lik kutuları açtırarak oyuna büyük bir talihsizlikle başladı. "Daha kötü yarışamazdım" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Bilge, ilerleyen turlarda bulduğu mavi kutularla oyunu toparlamayı başardı. Yarışma boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken bilge, ailesinin stüdyoya gelmesiyle de duygusal anlar yaşadı.

6.turda 500 bin TL ve 100 TL'lik kutuları açtıran Bilge'ye bankadan 1 milyon 500 bin TL'lik teklif geldi. Ailesiyle fikir alışverişi yapan bilge, daha fazla risk almayarak teklifi kabul etti.

DEVAM ETSEYDİ BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANACAKTI

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Mustafa ve Fatih'in kutularından 10 TL ve 5 TL çıkmasıyla Var Mısın Yok Musun tarihinde ilk kez yaşanan bir olay meydana geldi. Son iki kutunun ikisinde de 5 milyon TL vardı ve format gereği banka teklif veremedi. Stüdyodaki herkesle birlikte büyük şok yaşayan Bilge; bu tarihi olayın bir parçası oldu ancak daha önceki teklifi kabul ettiği için büyük ödülü kazanamadı.

35.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=oayp_gWzgrA

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!