Tarihimizin Hunad Hatun'u 'Destina' olarak ekrana gelmeye hazırlanıyor!

Kale surlarından saray sultanlığına: Destina'nın Hunad Hatun'a ihtişamlı yükselişi!

'Aşk ve Taht' ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba atv'de başlıyor!

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, Selçuklu tarihinin en nüfuzlu kadın figürlerinden birinin doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor. İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesiyle birlikte, sarayın kaderine yön verecek Alanya Prensesi Destina'nın zeka ve tutku dolu yükselişi ekranlara damga vuracak.

Selçuklu tarihine yön veren Hunad Hatun'un yolculuğu Destina ile başlıyor...

Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in tahta çıkışıyla birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek. Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende Prenses Destina, Alanya Kalesi'nden Anadolu'ya uzanan kaderi ve üstlendiği stratejik rolle, Selçuklu tarihine yön veren efsanevi 'Hunad Hatun' olarak sarayın merkezine yerleşecek.

Düşmanlığın gölgesinden doğan asalet

Alanya Kalesi'nin mağrur prensesi olarak adım attığı Selçuklu dünyasında, yalnızca asaletiyle değil, keskin zekası, dik duruşu ve sarsılmaz iradesiyle varlık gösterecek. Sultan Alaeddin ile yolları kesiştiğinde başlayan amansız güç çatışması, onu zamanla sarayın en sözü geçen, devlet aklına yön veren ve halkın gönlünde taht kuran Mahperi Hunad Hatun konumuna taşıyacak. Birbirine meydan okuyan iki güçlü ruhun tutku dolu yolculuğunda Destina, saraydaki entrikaların ve hırslı rakiplerin hedefi olurken kendi iktidarını adım adım inşa edecek.

Sarayın ateş çemberinde bir zeka ve sadakat imtihanı

Aşk, sadakat, intikam ve iktidar arzusuyla şekillenen bu gizli savaş, Selçuklu'nun kaderini derinden etkileyecek. Tahtın gölgesinde kopacak bu büyük fırtınada, Doğu ile Batı'nın, aşk ile devletin kesiştiği noktada Destina'nın nasıl bir iz bırakacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandıracak.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht', ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!