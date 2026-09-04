Yeni sezonda da her gün atv'deyiz!

Yeni yayın dönemine birbirinden iddialı dizilerle hazırlanan atv, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarıyla izleyicisini yine ekran başına davet ediyor. “Dizi atv’de izlenir” söylemiyle güçlü hikâyeleri, sevilen oyuncuları ve yepyeni dünyaları izleyiciyle buluşturan atv’nin yeni sezon dizi takvimi belli oldu.

"Yine atv'deyiz" mottosuyla yeni sezonun kapılarını açan atv, Eylül ayında birbirinden iddialı beş diziyi izleyiciyle buluşturacak. Haftanın farklı günlerinde ekrana gelecek yapımlarla izleyiciler, yeni sezonda da dizinin adresi atv olacak.

Yeni sezona devam eden Altı Üstü İstanbul, Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Sevilen dizi, yeni sezonda da hikâyesi ve renkli karakterleriyle izleyiciyi İstanbul'un kalbine götürmeye devam edecek.

Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

İkinci sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ., 8 Eylül Salı saat 20.00'de yeni sezonun ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezonu şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemini ekrana taşıyan Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba saat 20.00'de ilk bölümüyle başlayacak. Zindandan tahta, düşmanlıktan aşka bir yolculuğu anlatan dizi, güçlü hikâyesi ve kalabalık oyuncu kadrosuyla yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek Güneşin Doğduğu Yer ise 17 Eylül Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizi atv'de izlenir!

İşte atv'nin yeni sezon dizi takvimi:

5 Eylül Cumartesi – 20.00

Mercan Köşk

7 Eylül Pazartesi – 20.00

Altı Üstü İstanbul

8 Eylül Salı – 20.00

A.B.İ.

9 Eylül Çarşamba – 20.00

Aşk ve Taht

17 Eylül Perşembe – 20.00

Güneşin Doğduğu Yer

Yeni sezonun heyecanı, yepyeni hikâyeleri ve sevilen karakterleriyle atv ekranında izleyicisini bekliyor.