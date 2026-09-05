Mercan Köşk'te her karakterin bir hesabı var

İki düşman aile arasında geçmişten gelen hesaplaşmaları, fedakarlıkları ve imkansız bir aşkın gölgesinde sınanan aile bağlarını konu alan 'Mercan Köşk', sürükleyici anlatımı ve etkileyici görüntüleriyle bu akşam 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen dizi; gizem, tutku ve sırlar arasında sıkışmış sıra dışı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Mercan Köşk'te kim kimdir?

ARAS AKINCI (Kubilay Aka): Karizmatik, zeki ve doğal bir liderlik duygusuna sahip olan Aras, güçlü bir aileden gelmesine rağmen kendi yolunu çizmeyi seçmiş başarılı bir girişimcidir. Ailesini korumak için ağır sorumluluklar üstlenen Aras, geçmişin yükü ve duyguları arasında sıkışırken kendisini büyük bir mücadelenin tam ortasında bulur.

CEMRE DEMİRAY (Hafsanur Sancaktutan): Cesur, zeki ve vazgeçmeyi bilmeyen bir kadın olan Cemre, geçmişinin yükünü omuzlarında taşısa da gerçeklerin peşinden gitmekten asla vazgeçmez. Evlendiği adamın ortadan kaybolmasından sonra yolu Mercan Köşk'e uzanan Cemre, kendisini sırlar, çatışmalar ve güçlü duygularla örülü bir dünyanın içinde bulur.

TOPRAK MERCANDAĞ (Bertan Asllani): Zekâsı, karizması ve bitmek bilmeyen hırsıyla öne çıkan Toprak, gücü elinde tutmak için her riski göze alan güçlü bir liderdir. Mercandağ Ailesi'nin gözbebeği olan Toprak, geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşirken, kendisini geri dönüşü olmayan bir mücadelenin tam ortasında bulur.

ESVED HOZAN (Mehmet Özgür): Hozan Ailesi'nin başı, sert, karizmatik ve korkulan bir güç figürü olan Esved, geçmişin yaralarını ve intikam duygusunu içinde taşıyan karanlık bir adamdır. Ailesi ve kurduğu düzen üzerindeki kontrolünü kaybetmemek için her şeyi göze alabilen Esved, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştirecek en tehlikeli isimlerden biridir.

BEHİYE HOZAN (Zeyno Eracar): Esved'in karısı Behiye, ailesi üzerindeki hakimiyetini korumak için her yolu mübah gören, son derece manipülatif bir karakterdir. Geçmişin kırgınlıkları ve bitmeyen öfkesiyle hareket eden Behiye, Mercan Köşk'teki çatışmaları büyüten en etkili isimlerden biri olacaktır.

HAFSA MERCANDAĞ (Ulviye Karaca): Geçmişteki kararlarının bedelini yıllardır sessizce ödeyen Hafsa, Aras'ın annesidir ve fedakârlığıyla ailesini ayakta tutmaya çalışan güçlü bir kadındır. Geçmişin yükü ve aile içindeki kırılmalar, onu Mercan Köşk'ün vicdanını temsil eden en önemli karakterlerden biri haline getirir.

SUNA MERCANDAĞ (Tülin Özen): Güçlü, mesafeli ve otoriter yapısıyla Mercandağ kardeşlerinin en büyüğü Suna, duygularından çok aklı ve güven duygusuyla hareket eden etkili bir karakterdir. Aldığı kritik kararlar, Mercan Köşk'te yaşanacak büyük kırılmaların seyrini belirleyecektir.

SELÇUK MERCANDAĞ (Halil Babür): Hırsı ve kendini kanıtlama arzusu arasında sıkışan Selçuk, güç ve otoriteyi ele geçirmek için sınır tanımayan bir karakterdir. Mercandağ Ailesi'nin büyük oğlu olan Selçuk verdiği her mücadele daha büyük çıkmazlara sürüklenirken, Mercan Köşk'ün en çetin hesaplaşmalarından birinin merkezine yerleşir.

RIZA (Haki Biçici): Dürüstlüğü, sadakati ve cesaretiyle Mercandağ Ailesi'nin en güvendiği isimlerden biri olan Rıza, köşkün emektar kahyasıdır. Yıllardır içinde sakladığı büyük sır ise hayatının akışını beklenmedik bir şekilde değiştirecektir.

MERT DEMİRAY (Can Bartu Arslan): Özgürlüğüne düşkün, neşeli ve hayatı kendi kurallarıyla yaşayan Mert, Cemre'nin erkek kardeşidir. Samimiyetiyle çevresindekilerin güvenini kolayca kazanan ve sevdiklerini korumak için mücadele etmekten çekinmeyen Mert, kendini ablasından dolayı Mercan Köşk'ün en tehlikeli hesaplaşmalarının ortasında bulur.

GÜLCAN HOZAN (Zehra Kelleci): Yıllarca hor görülmüş, sevgisiz büyümüş ve kendi değerini unutmuş Gülcan, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeyen güçlü bir kadındır. Kızı Elif'e duyduğu sevgi ve özgür bir hayat kurma arzusu, onu hayatını değiştirecek büyük bir mücadelenin içine sürükler.

ESLEM HOZAN (Merve Şeyma Zengin): Hırslı, manipülatif ve ilgi odağı olmayı seven Eslem, Hozan Ailesi'nin ortanca çocuğudur. İstediğini elde etmek için sınır tanımayan Eslem, Mercan Köşk'teki dengeleri değiştiren en önemli etkenlerden biri olacaktır.

HÜLYA MERCANDAĞ (Selin Köseoğlu): Hırsı ve ayakta kalma mücadelesiyle öne çıkan Hülya, sahip olduğu düzeni korumak için her yolu deneyen güçlü bir kadındır ve Selçuk'un karısıdır. Mercan Köşk'te değişen dengeler, onu hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya getirir.

DEFNE HOZAN (Berna Cındıl): Hozan Ailesi'nin en küçük kızı Defne, otoriter bir aile içinde kendi hayallerini yaşatmaya çalışan duygusal ve kırılgan bir genç kızdır. Oyuncu olma hayalini ailesinden gizlice sürdürürken, sevgi ve ait olma arayışı onu yanlış seçimlerin eşiğinde bırakır.

CAHİT MERCANDAĞ (Mehmet Avcı): Çalışkanlığı, disiplini ve otoritesiyle Mercandağ Ailesi'ni yıllarca ayakta tutan Cahit, kurduğu düzeni korumak için büyük fedakârlıklar yapmış güçlü bir karakterdir. Geçirdiği ağır felç sonrası her şeyi görüp duymasına rağmen hiçbir şeye müdahale edememesi, onu Mercan Köşk'ün en trajik karakterlerinden birine dönüştürür.

SEYİT (Engin Yüksel): Sadakati ve gözü kara yapısıyla tanınan Seyit, Esved'in sağ koludur. Yıllarca sorgulamadan verilen her görevi yerine getiren Seyit'i değişen güç dengeleriyle birlikte yaptığı seçimler geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına götürür.

POYRAZ MERCANDAĞ (Taha Baran Özbek): Şımarık, öfkeli ve sınır tanımayan Poyraz, Cahit'in en küçük oğludur. Tutkularıyla hareket eden gözü karalığı ve saplantılı aşkı, onu Mercan Köşk'te geri dönüşü olmayan çatışmaların merkezine sürükler.