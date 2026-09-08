'Hamal' oyuncuları okuma provasında buluştu

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan “Hamal”, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle yeni sezona etkili bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

KYN Yapım imzasıyla atv ekranlarında yayınlanacak dizide hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çekimler öncesi hazırlıklarını sürdüren "Hamal"ın oyuncuları, Çengelköy Chacha Balık'ta gerçekleştirilen okuma provasında bir araya geldi. Tüm oyuncu kadrosunun katıldığı provada ekip, senaryo üzerinden karakterleri ve sahneleri birlikte değerlendirdi. İlk kez toplu olarak bir araya gelen oyuncuların uyumu ve enerjisi dikkat çekti.

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise Hayat ve Caner Cindoruk da Egemen karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

''Hamal''ın güçlü oyuncu kadrosu

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk ise Egemen karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Hamal'ın güçlü oyuncu kadrosunda da Erdal Özyağcılar Derviş, Burak Tozkoparan Tekin, Sarp Akkaya Falke, Yiğit Uçan Esfender, Yasemin Yazıcı Hilal, Zeynep Kankonde Adile, İpek Erdem Afet, Hakan Karsak Bülbül, Sera Kutlubey Melez, Fatih Yücebağ İki Ton, Onur Dilber Mıhçı, Elifnaz Altay Neva, İlayda Çevik Ece, Mine Teber Gülizar, Taylan Meydan Ünlü Ünal, Mine Sağyaşar Rabia, Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu Civan, Berke Gündem Araf, Seda Akman Sıla, Zehra Yılmaz Mine, Sinan Cem Narinlik Mert ve Eymen Erdurmaz Kemal'in oğlu karakterlerini canlandıracak.

"HAMAL"IN HİKÂYESİ: Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile birlikte yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.

Künye

Yapım: KYN Yapım

Yapımcılar: Oktay Kaynarca – Onur Kaynarca

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Özgün Hikâye: Oktay Kaynarca

Proje Tasarım ve Senaryo: Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban – Catchy Film Yazı Ekibi