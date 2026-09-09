Selçuklu sarayına yolculuk

atv'nin, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birini ekrana taşıyan yeni dizisi Aşk ve Taht, ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Sekiz yıllık esaretin ardından zindandan tahta uzanan Sultan Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi; aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin iç içe geçtiği çarpıcı hikayesiyle ekrana yeni bir soluk getirecek.

Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Emrah Altıntoprak ve Murat Serezli gibi isimler yer alıyor.

"Aşk ve Taht" karakterlerini tanıyalım: kim kimdir?

Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesiyle sarayın kapılarını aralayan Aşk ve Taht'ın karakterlerini tanıyalım.

Sultan Alaeddin Keykubat (Akın Akınözü): Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu. Zindanın karanlığından tahtın ihtişamına uzanan bir deha; savaşçı kadar sanatkâr, ketum kadar zeki bir hükümdar. Sekiz yıllık esaret onu yalnızca bilemekle kalmamış, sabrın gerçek anlamını da öğretmiştir. Ancak taht kadar zorlu bir imtihan daha onu bekliyor: Destina, ya da bilinen adıyla Hunad Hatun.

Destina (Merjem Šiljak): Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi Kir Vard'ın kızı ve tahtın tek varisi. Kılıcı kadar zekasıyla da fark yaratan, güzelliği kadar diplomasisiyle de nam salan bir kadın. Kalbi ile aklının, Alaeddin'in adaleti ve aşkı arasında sıkışacağı bir yolculuğa çıkacak.



Melike Hüma (Simay Barlas): Selçuklu hanedanına mensup, Tuğrulşah'ın kızı. Yıllardır sessizce taşıdığı büyük bir aşkla Alaeddin'e bağlı, asil ve gururlu bir hanedan kadını. Güçlü duruşunun ardında tek bir korku saklı: Alaeddin'i kaybetmek.

Ümmühan Hatun (Ayça Bingöl): Alaeddin'in annesi, Selçuklu hanedanının kudretli ulu hatunu. Devletin bekasını her şeyin, hatta evladının mutluluğunun bile üstünde tutan bir kadın. Kontrol edemediği Destina'yı en büyük tehdit olarak gören Ümmühan Hatun, sessiz ama yıkıcı hamleleriyle haremde fırtınalar koparacak.

Ayaba (Cem Bender): Kölelikten yetişip Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirlerinden biri hâline gelmiş, makam düşkünü ve kurnaz bir siyaset ustası. Devleti de, Alaeddin'i de kendi avucunda tutabilmek için sarayın derinliklerinde sessiz bir ağ örmüştür.

Andreas (Halil İbrahim Ceyhan): Küçük yaşta ailesinden koparılıp bir Hristiyan şövalye tarikatınca yetiştirilmiş güçlü bir savaşçı. Kendi geçmişinin gerçeğinden habersiz olan Andreas, Türklere karşı beslediği köklü düşmanlıkla Kir Vard'ın Selçuklulara karşı en tehlikeli kozlarından biri olacak.

Celaleddin (Ferit Kaya): Alaeddin'in üvey kardeşi. Bizanslı annesi yüzünden yıllarca dışlanmışlığın acısıyla büyümüş, hırslı, acımasız ve tez canlı bir melik. Alaeddin'in tahtına göz diken Celaleddin, bu uğurda hiçbir yoldan geri durmayacak.





Nurcihan (Ceren Benderlioğlu): Sarayda "Abla Hatun" olarak anılan, keskin zekasıyla nam salmış bir siyaset ustası. Öz kardeşi Celaleddin'i tahta oturtabilmek için sarayın gölgelerinde sessiz ittifaklar kuruyor.

Kutluboğa (Emrah Altıntoprak): Anadolu Selçuklu Devleti'nin veziri.

Efendi Vard (Murat Serezli): Destina ve Arakel'in babası, aşılmaz Kalonoros (Alanya) Kalesi'nin hakimi. Sabrı kadar zekası, zekası kadar kurnazlığıyla bilinen bir siyaset adamı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!