Tarihi Köşk, 'Mercan Köşk'ün dünyasına böyle dönüştü!

Tarihi dokusu korundu, Tarsus’tan toplanan parçalarla yeniden hayat buldu…

Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan Mercan Köşk, hikayesinin yanı sıra Tarsus'un tarihini ekrana taşıyan mekanlarıyla da dikkat çekiyor. Diziye adını veren ve hikayenin ana mekanlarından biri olan 'Mercan Köşk'ün dizi için nasıl hazırlandığını Yapım Tasarım Sorumlusu anlattı.

Tarsus'un sokaklarında yapılan araştırmalar sırasında keşfedilen Hayrünnisa Hanım Konağı, ekibin karşısına çıktığında neredeyse terk edilmiş ve içi boş bir haldeydi. Yapının taş ve ahşabın iç içe geçtiği kendine özgü mimarisi korunurken, dizinin hikayesine hizmet edecek tüm düzenlemeler özgün yapıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirildi.

"Mekanın bir sırrı vardı, biz bu sırrı açığa çıkardık"

'Mercan Köşk'ün Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan, Hayrünnisa Hanım Konağı'yla ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: "Mercan Köşk'te kullandığımız mekânın bir sırrı vardı. Biz bu sırrı açığa çıkardık. Tarsus'un sokaklarında dolaştık, bu evi kapı aralığından gördük. Buradaki yapıların hiçbiri kendilerini dışarıya açan mekânlar değildi. Başta bomboştu burası da terk edilmişe yakındı; yapmaya başladık."

Tarsus'un geleneksel mimarisinin en karakteristik özelliklerinden taş ve ahşap birlikteliği, Mercan Köşk'ün görsel dünyasının da temelini oluşturdu. Doğan, "Tarsus'taki taş evlerin hem ahşabı çok zengin hem taşı çok zengin. Burada taş evler ahşapla çok iç içe ve çok güzel bir ahşap işçiliği var" sözleriyle yapının kendine özgü karakterini anlatıyor.

Köşkün avlusu ailenin yaşam alanına dönüştü

Yapım tasarım ekibi, Hayrünnisa Hanım Konağı'nın özgün mimarisini korurken Mercandağ ailesinin gündelik yaşamını da mekânın içine taşıdı. Köşklerde yaşam alanlarının genellikle üst katlarda bulunmasına karşın dizinin ihtiyaçları doğrultusunda orta avlu ve bahçe, karakterlerin yemek yediği, sohbet ettiği ve bir araya geldiği ana yaşam alanı olarak tasarlandı. Başlangıçta neredeyse tamamen boş olan bahçe yeniden canlandırıldı. Mekânın Tarsus'la bağının dekorasyonda da devam etmesi için mobilyalar bölgedeki antikacılardan alındı ve Tarsus'ta üretilmiş parçalar kullanıldı.

Tarihi yapıya müdahale edilmedi

'Mercan Köşk'ün Sanat Yönetmeni Hale Bozkurt, tarihi yapının korunmasının çalışmanın temel prensiplerinden biri olduğunu belirtiyor: "Mercan Köşk, tarihi eser niteliği taşıyan, kendine özgü mimari ve estetik karakteri olan, çok özel bir yapı. Biz de sanat ekibi olarak bu benzersiz yapının dokusunu ve karakterini koruyup, organik bir dünya yaratmaya özen gösterdik. Özgün yapıya müdahale etmeden, dizinin anlatısını destekleyecek taşınabilir dekor öğeleriyle ilerledik. Yapım Tasarım Sorumlumuz Gülay Doğan'ın vizyonuyla, Tarsus'un köklü geçmişini yansıtan zamansız bir görsel atmosfer kurmayı hedefledik."

Hikayesi gibi Köşk de sırlarla dolu

Hayrünnisa Hanım Konağı'nın yılların izlerini taşıyan atmosferi, 'Mercan Köşk'ün sırlarla dolu hikayesiyle de güçlü bir bağ kurdu. Gülay Doğan, mekan ile hikâye arasındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor: "Bu mekan varlığıyla bizi zenginleştirirken bizim hikaye de ona bir şey kattı. Burada yaşayan karakterlerin hepsinin bir sırrı var ve bence bu yüzden hikayemizle buradaki mekân birbiriyle çok örtüşüyor. Burası bir şey saklıyor, bir sürü anısı var… Biz hem eskiyi hem de bugünü, bir sürü saklı şeyle beraber bizim hikayemize uydurduk."

Böylece Hayrünnisa Hanım Konağı, 'Mercan Köşk'te yalnızca çekimlerin gerçekleştirildiği bir mekan olmaktan çıkıyor; geçmişi, mimarisi ve taşıdığı izlerle Mercandağ ailesinin hafızasını ve sırlarını taşıyan hikayenin karakterlerinden birine dönüşüyor.

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!