'Mercan Köşk' ilk bölümüyle 6 milyon izlenmeyi geçti!

Portakallar arasından yükselen tutkulu bir aşk ve intikam hikayesi... İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan atv ekranlarının yeni dizisi “Mercan Köşk”, YouTube’da kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçti.

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği 'Mercan Köşk', ekrana gelen ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı; güçlü hikâyesi, her karakterin arkasındaki gizli hesapları ve sürükleyici anlatımıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, kısa sürede 6 milyon izlenmeyi geçerek dijitalde de büyük bir başarıya imza attı.

İlk bölümün ardından sosyal medyada da Mercan Köşk rüzgarı esti. İzleyiciler, bölüm boyunca yaşanan gelişmeleri ve karakterlerin karmaşık ilişkilerini yorumlarıyla gündeme taşırken, diziye yönelik beğeni ve övgü dolu paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle hikâyenin merak uyandıran yapısı, karakterler arasındaki gerilim, sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Mercan Köşk yeni bölümüyle her Cumartesi 20.00'de atv'de!

Portakal bahçeleri alevler içinde!

'Mercan Köşk'ün yeni bölüm tanıtımında Aras'ın babasından yadigar portakal bahçelerinin alevlere teslim olması dikkat çekerken, iki düşman ailenin torunları Elif ve Çınar'ın yangının ortasında kalması Mercandağ ve Hozan ailelerini büyük bir korkuya sürüklüyor.

Yeni tanıtımda portakal bahçelerinde çıkan yangın iki aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Alevlerin arasında Elif ve Çınar'ın olduğunun anlaşılmasıyla öfkenin yerini büyük bir endişe alıyor.