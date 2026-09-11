Düşmanlıktan aşka doğru ilk büyük yüzleşme

Akın Akınözü ve Meryen Sıljak'ın ekrandaki uyumu çok beğenildi

atv'de yayın hayatına başlayan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, iddialı hikâyesi ve görkemli prodüksiyonuyla ilk bölümden izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan konu ise başrol oyuncuları Akın Akınözü (Alaeddin) ve Merjem Šiljak (Destina) arasındaki ekran uyumu oldu. Yıllardır birbirini arayan iki tutkulu aşığın uçurum kenarındaki kılıç kılıca yüzleşme sahnesi, ekran başındakilere unutulmaz bir görsel ve duygusal şölen yaşattı. İzleyicilerden gelen yorumlarda ikilinin kimyası ve tutkulu oyunculukları büyük övgü topladı.

İlk bölümde neler yaşandı?

Sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde zindanda tutulan Alaeddin, Selçuklu tahtına çıkmak üzere zindandan çıkarıldı. Kendisine şart koşulan Melike Hüma Hatun (Simay Barlas) ile evliliği kabul ederek tahtın yüzüğünü parmağına takan Alaeddin, ilk andan itibaren devlet üzerindeki otoritesini kurdu. Ancak aklındaki tek şey, sekiz yıl önce hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı kadın olan Destina'ydı.

Kalonoros Prensesi Destina ise kimliğini gizleyerek Alaeddin'i görmek için Konya'ya geldi. Taht hırsıyla gözü dönen kardeşi Celaleddin (Ferit Kaya) ve Arakel'in kurduğu ölümcül pusuya engel olmak isteyen Destina, Sisli Vadi'deki çatışmada Alaeddin'i vurmak zorunda kaldı. Kovalamaca sonunda uçurumun kenarında karşı karşıya gelen ikilinin kılıçlı mücadelesinde Alaeddin, peşinde olduğu gizemli kadının yüzünü açtığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kalbinde taşıdığı büyük aşkı, şimdi karşısında Kalonoroslu düşmanı olarak duruyordu.

İkinci bölümde neler olacak?

İlk bölümün nefes kesen finalinin ardından gözler ikinci bölüme çevrildi. Selçuklu sarayında ve Kalonoros hattında dengeler iyice karışıyor. Sisli Vadi'deki başarısız pusu sonrası yakayı ele veren Arakel, Celaleddin'in hain planını açık edecek mi? Alaeddin, tahtına göz diken kardeşi Celaleddin ve Ayaba'ya karşı nasıl bir hamle yapacak?

Alaeddin'in aklının başka bir kadında olduğunu hisseden Melike Hüma, kıskançlık krizine girerek saraydaki gücünü kullanmaya başlayacak. Ümmühan Hatun ve Nurcihan arasındaki iktidar mücadelesi ise hareme yeni bir fırtına getirecek. Destina, hem Kalonoros'taki babası Kir Vard'a karşı hem de kalbini kaptırdığı Selçuklu Sultanı'na karşı büyük bir kıskacın ortasında kalacak.

Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!