Burak Özçivit, güçlü ve kararlı Kenan Kozan'la geliyor!

Güneşin Doğduğu Yer Perşembe atv'de başlıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Burak Özçivit, dizide Adana'nın köklü ve güçlü ailelerinden Kozanların ikinci oğlu Kenan Kozan karakterine hayat verecek. İyi eğitimli, zeki, güçlü duruşu ve kendine güveniyle dikkat çeken Kenan, ailesinin en önemli dayanaklarından biridir.

Kozan olmak onun için bir soyadından fazlası

Kenan için Kozan olmak yalnızca taşıdığı bir soyadı değil, aynı zamanda güçlü bir aidiyet anlamına geliyor. Ailesine ve doğup büyüdüğü Çukurova'ya bağlı olan Kenan, sorumluluk almaktan kaçınmayan, sevdiklerini her koşulda koruyup kollayan yapısıyla dikkat çekiyor. Kozan ailesinin sahip olduğu gücün içinde yetişmesine rağmen çevresindeki insanlarla kurduğu yakın ilişki, yardımseverliği ve sahiplenen tavrı Kenan'ın karakterinin önemli özellikleri arasında yer alıyor.

Sevdiklerinden kolay kolay vazgeçmiyor

Almanya'da geçirdiği yıllar da Kenan'ın hayatında önemli bir yere sahip. Burada karşısına çıkan Leyla, onun için unutulmayacak bir aşka dönüşürken Kenan'ın koruyucu ve fedakar tarafını da ortaya çıkaracak.

Kenan Kozan için aşk da aile de vazgeçilmez

Bir tarafta hayatı boyunca bağlı olduğu ailesi ve taşıdığı sorumluluklar, diğer tarafta Leyla'ya duyduğu büyük aşk... Kenan'ın hayatındaki bu iki güçlü bağ, onu önemli kararların eşiğine getirecek.

Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı 'Güneşin Doğduğu Yer', 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv'de!