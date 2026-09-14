Taht mücadelesinde tansiyon yükseliyor

Alaeddin ilk sınavını veriyor

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatından ilhamla hazırlanan Aşk ve Taht, ikinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, Alaeddin'in taht mücadelesinin yeni bir boyuta geçeceğinin sinyallerini verdi. Tanıtımda Alaeddin'in içerideki haini bulmak için yapacakları dikkat çekerken Destina'nın Selçuklu Sarayı'na girişinin içerideki dengeleri tamamen değiştireceği göze çarptı.

İlk bölümde sekiz yıllık esaretinin ardından özgürlüğüne kavuşan ve Selçuklu tahtına oturan Alaeddin için asıl mücadele şimdi başlıyor. Yeni bölümde Alaeddin, bir yandan hükümdarlığının getirdiği sorumluluklarla karşı karşıya kalırken diğer yandan sarayda giderek büyüyen güç savaşının ortasında kalacak.

Alaeddin ve Destina'yı bekleyen tehlike ne?

''içimizde bir hainin gölgesi dolaşmakta''

Alaeddin'in tahta çıkışı saraydaki dengeleri değiştirirken, yeni düzende herkes kendi hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Hanedan içindeki gerilim giderek yükselirken Alaeddin'in vereceği kararlar yalnızca sarayın değil, devletin geleceğini de etkileyecek.

Yayınlanan tanıtımda art arda gelen sert yüzleşmeler ve çekilen kılıçlar, yeni bölümde mücadelenin daha da büyüyeceğini gözler önüne seriyor. Alaeddin ise karşısındaki tehditlere rağmen geri adım atmadan tahtındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Destina hareme geliyor, sarayda kadınlar arasında dengeler değişiyor!

Alaeddin'in dönüşüyle sarayda başlayan değişim, hanedanın kadınlarını da karşı karşıya getiriyor. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun cephesinde yaşanan gelişmeler, sarayın içindeki otorite mücadelesini farklı bir noktaya taşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!