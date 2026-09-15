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HABERLER Aşk ve Taht'tan yeni fragman!

Aşk ve Taht'tan yeni fragman!

GİRİŞ TARİHİ:  15.09.2026 20:36 GÜNCELLEME TARİHİ:  15.09.2026 20:44
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Aşk ve Taht'tan yeni fragman!

'Bundan böyle benim savaş esirimsin!'

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatından ilhamla hazırlanan 'Aşk ve Taht', ikinci bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Alaeddin taht mücadelesinin yanı sıra saray içindeki dengeler ile dışarıdan gelen tehditler arasında kalması göze çarpıyor.

Alaeddin, Destina ile saraya dönüyor!

Alaeddin ile Destina arasındaki hesaplaşma yeni bir boyuta taşınıyor. Destina'nın düşmanlığını açıkça dile getirmesi üzerine Alaeddin, gerçekler ortaya çıkana kadar onu 'savaş esiri' olarak yanında tutmaya karar veriyor.

Şeytan Andreas tehdidi ve kurt kapanı

Alanya cephesinde de kılıçlar çekiliyor. Şeytan Andreas'ın adının geçmesiyle birlikte kanlı bir savaşın sinyalleri verilirken, Andreas'ın kurduğu hamlelere karşı Alaeddin ve askerleri ormanda 'Kurt Kapanı' pususu kurarak amansız bir mücadeleye girişiyor. Destina için yapılan pazarlıklar ve restleşmeler ise tehlikenin boyutunu artırıyor.

Sarayda otorite savaşı kızışıyor

Sarayın içinde ise kadınlar arasındaki iktidar mücadelesi alevleniyor. Mantığı ve duyguları arasında kalan Alaeddin'in kararları saraydaki hatunları karşı karşıya getirirken, Destina'nın saraya gelişiyle birlikte tansiyonun bir an olsun düşmüyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve sürükleyici hikâyesiyle 'Aşk ve Taht', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı atv'de!

2. Bölüm 2. Tanıtım

2. Bölüm 1. Tanıtım

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