Beyza Gümülcine, 'Leyla Breger' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor!

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güçlü, cesur ve mücadeleci: Leyle Breger

Beyza Gümülcine, dizide güçlü, mücadeleci ve duygularının arkasında duran Leyla karakterine hayat verecek. Almanya'da kendi ayakları üzerinde duran yarı Türk - yarı Alman Leyla, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen, sevdiklerine bağlı ve fedakar bir kadın olarak dikkat çekecek.

Almanya'dan 90'ların Adana'sına uzanan büyük aşk

Leyla'nın Kenan Kozan'la yollarının kesişmesi, ikisinin de hayatında unutulmaz izler bırakacak büyük bir aşkın başlangıcı olacak. Almanya'da başlayan ve 90'ların Adana'sına uzanan bu büyük aşk; Leyla'nın cesur ve mücadeleci, Kenan'ın ise güçlü ve sahiplenen karakteriyle dönemin ruhunu ve Adana'nın sıcak atmosferini bir araya getirecek. Leyla ve Kenan, birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılıkla yeni sezonun dikkat çeken çiftlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!