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HABERLER Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan!

Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan!

GİRİŞ TARİHİ:  15.09.2026 20:43 GÜNCELLEME TARİHİ:  15.09.2026 20:44
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Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım: Aşk ve aile arasında kalan Kenan!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı ‘Güneşin Doğduğu Yer’den yeni bir tanıtım yayınlandı.

Aile bağları, büyük bir aşk ve değişen dengeler!

Yayınlanan yeni tanıtımda kalabalık sofralar, neşeli anlar ve ailelerin birbirine olan bağlılığını yansıtan sıcak sahneler dikkat çekiyor. Zengin oyuncu kadrosundan birçok ismin bir araya geldiği tanıtım, dizinin aşk, aile ve fedakârlıkla örülü dünyasını yansıtıyor.

Kenan ve Leyla'nın büyük aşkı, Celadet'in kararları…

Kenan ve Leyla'nın büyük aşkında Celadet'in varlığı dengeleri değiştirecek. Ailesine olan bağlılığı ile Leyla'ya duyduğu aşk arasında kalan Kenan'ın nasıl bir yol izleyeceği, Celadet'in ise ikilinin hayatında nasıl bir etki yaratacağı merak uyandırıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Kenan (Burak Özçivit), Celadet (Sibel Taşçıoğlu), Ceyhun (Görkem Sevindik), Leyla (Beyza Gümülcine), Hanzade (Hilal Anay), İhsan (Muharrem Türkseven), Gül (Bahar Süer), Munise (Nazlıcan Demir), Suzi (Çağıl Aydıner), Zeki (İlker Yavuz Aksakal), Medet (Kenan Civiniz), Ahsen (Sahra Gümüş), Cezmi (Meriç Özkaya), Şennur (Gamze Bayraktaroğlu), Hikmet (Alper Kut), Havva (Ezgi Bektaş), Alev (Yeliz Doğramacılar) ve Devran (Devrim Yakut) ve Heybet Dede (Ali Erkazan) yer alıyor.

'Güneşin Doğduğu Yer', ilk bölümüyle Perşembe akşamı atv'de.

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