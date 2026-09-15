Melek gerçekleri öğrendi!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan ve duygu dolu on dördüncü bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitledi.

14.Bölümde Neler Oldu?

Melek'in ciğerini vermesiyle Naz'ın hayatı kurtuldu. Naklin ardından iki kardeş Hikmet'in evinde kalmaya başlarken Sezen'in planı, yıllardır saklanan gerçeği adım adım ortaya çıkardı. Melek, Naz'ın öz annesinin Fahriye olduğunu ve Soner'in de kendi babası olduğunu öğrendi. Emir ise Soner'i takip ederek Fahriye'nin evine ulaştı ve "Naz'ın annesi sen misin?" diye sordu. Öte yandan Galip, Esra'yı gizlice özel bir kliniğe sevk edip ambulansı yaktırarak Uzay'a annesinin öldüğünü düşündürdü. Bölümün finalinde Melek'in elindeki kamera kayıtları ve Emir'in duydukları, Fahriye'nin yıllardır sakladığı sırrı açığa çıkardı. Melek öğrendiği gerçekle ne yapacak? Naz, Melek ile kardeş olduklarını öğrenecek mi? Fahriye, Emir'e gerçeği itiraf edecek mi? Peş peşe ortaya çıkan sırlar, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı artırdı.