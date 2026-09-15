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HABERLER Usta oyuncu Erkan Can, 'Altı Üstü İstanbul' kadrosunda!

Usta oyuncu Erkan Can, 'Altı Üstü İstanbul' kadrosunda!

GİRİŞ TARİHİ:  15.09.2026 13:03
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Usta oyuncu Erkan Can, 'Altı Üstü İstanbul' kadrosunda!

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Canlandıracağı “Hikmet” karakteriyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."

Setteki atmosferden övgüyle söz eden usta oyuncu, özellikle genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi: "Setin atmosferi çok güzel. Kadroda ağırlıklı olarak genç oyuncular var. Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum. Herkesle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Set ekibimiz de muhteşem. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!,

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