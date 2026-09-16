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HABERLER Doğan'dan büyük hamle!

Doğan'dan büyük hamle!

GİRİŞ TARİHİ:  16.09.2026 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ:  16.09.2026 11:43
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Doğan'dan büyük hamle!

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın’ın kaleme aldığı “A.B.İ.”, dün akşam yirminci bölümüyle ekrana geldi.

20. Bölümde neler yaşandı?

Saruhan'ın evlilik teklifi Leyla'yı köşeye sıkıştırırken, Doğan da gördükleri karşısında sarsıldı. Leyla, Saruhan'a ulaşabilmek ve operasyonu sürdürebilmek için büyük bir risk alarak evine girdi ve telefonunun bilgilerine ulaştı. Bu sırada Doğan, Saruhan'ın limandaki sevkiyat kayıtlarını değiştirerek bağlantılarını zor durumda bıraktı. Limanın mühürlenmesiyle başlayan krizi Leyla'nın Sinan'ı Cevdet'le konuşmaya ikna etmesi çözerken, Saruhan kendisine karşı çıkan Sinan'ı cezalandırması için Ferman'a emir verdi.

Öte yandan Doğan, Leyla'nın kendisinden bir şey sakladığına inanırken Melek'in hayatına da uzaktan dokunmaya başladı. Ferman'ın kurduğu pusuda Sinan'ın hayatını kurtaran Doğan, Saruhan'a karşı savaşını bir adım daha ileri taşıdı. Tüm bunların ardından Leyla, yakalanmamak ve operasyonu sürdürebilmek için Saruhan'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu karar Saruhan'ı sevindirirken, Leyla'nın bu durumun içinden nasıl çıkacağı bir sonraki bölüm için merak uyandırdı. Saruhan ise limanın yeniden açılmasını kutlamak üzere Leyla'yla yola çıktığı sırada, Galip'in fotoğrafları ve "Ne yaptığını biliyorum" yazılarıyla karşılaştı.

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