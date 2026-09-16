Uluslararası seçmelerden Selçuklu sarayına uzanan yolculuk

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak

Bosna Hersekli oyuncu, rolü için zorlu bir hazırlık sürecinden geçti ve takdirleri topladı

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor.

Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden Alanya Prensesi Destina'ya hayat veren Merjem Šiljak, başarılı performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

Yüzlerce aday arasından prensesliğe "Meryem" seçildi!

Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimine Aşk ve Taht ile adım atan Bosna Hersekli yetenekli oyuncu Merjem Šiljak, Destina rolü için gerçekleştirilen geniş kapsamlı audition süreçlerinde fark yarattı.

Yüzlerce yerli ve yabancı oyuncunun katıldığı zorlu seçmelerde sergilediği etkileyici deneme çekimleriyle öne çıkan Šiljak, rolü kaparak uluslararası isimler arasından sıyrılmayı başardı. Bosna Hersek'in en köklü ve saygın sanat kurumlarından Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi mezunu olan genç oyuncu, ilk bölümde sergilediği güçlü imajıyla izleyiciden tam not aldı.

Adım adım "Hunad Hatun"luğa: saray hayatından dönem adabına özel eğitimler

Hazırlık sürecini yalnızca teknik becerilerle sınırlı tutmayan başarılı oyuncu, Aşk ve Taht projesinin tarih danışmanlarından özel dersler aldı. Tarihimizde "Hunad Hatun" olarak bilinen karakterin tarihsel arka planını, dönemin sosyolojik yapısını, Selçuklu sarayındaki yaşamı ve dönem adabını derinlemesine inceleyen Merjem Šiljak, aşk, intikam, aidiyet ve iktidar mücadelesi arasında sıkışan Destina'yı dönemin ruhuyla bütünleştirdi. Sultan Alaaddin Keykubad ile yolları kesişen Alanya Prensesi Destina'nın kaderi, dizinin en merak uyandıran hikayelerinden biri olmaya başladı.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!