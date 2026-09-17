Alaeddin, Destina'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye çok yaklaştı!

Aşk ve Taht'ın 2. Bölümünde neler oldu?

atv'nin Bozdağ Film'in üstlendiği, proje tasarımı ve yapımcılığı Mehmet Bozdağ'a ait olan, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in kaleme aldığı yeni dizisi Aşk ve Taht, dün akşam ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Yeni bölümde Alaeddin'in Destina'yı Konya Sarayı'na getirmesi dengeleri değiştirirken, Destina'nın gerçek kimliğini saklama mücadelesi ve Alaeddin'in kendisine kurulan pusunun ardındaki ihaneti çözme çabası bölümün öne çıkan gelişmeleri oldu.

2. Bölümde neler yaşandı?

Alaeddin, Destina'yı Konya Sarayı'na getirdi

Uçurumun kenarında karşı karşıya gelen Alaeddin ve Destina arasındaki gerilim devam etti. Alaeddin, yıllar önce karşısına çıkan gözleri unutmadığını söylerken Destina kimliğini gizlemek için düşmanlığından vazgeçmedi. Alaeddin'in sorularına rağmen neden ona saldırdığını ve kimlerin hesabını sorduğunu açıklamadı. Alaeddin ise Destina'nın kendisini öldürme fırsatı olduğu halde bunu yapmamasından şüphelendi ve karşısındaki kadının geçmişinde aradığı kişi olabileceğini düşündü.

Alaeddin'in elinden kaçmayı başaran Destina'nın özgürlüğü uzun sürmedi. Ormanda yeniden karşı karşıya gelen ikili arasında yaşanan mücadelede Destina yaralandı. Alaeddin, kendisini düşmanı olarak gören Destina'yı öldürmek yerine yarasını sardı. Alaeddin gerçekleri öğrenmek için Destina'yı yanında Konya'ya götürmeye karar verdi. Destina'nın elleri bağlı halde saraya getirilmesi herkesi şaşırttı. Melike, Alaeddin'in yanında gördüğü genç kadından ilk andan itibaren huzursuz olurken, Celaleddin ise Destina'yı karşısında görünce büyük bir korkuya kapıldı. Destina da kardeşi Arakel'in Alaeddin'e kurduğu pusuda Celaleddin'in rolünü bilse de ikisi de durumu belli etmedi. Alaeddin, Destina'nın Kalonoros'la bağlantısını anlamaya çalıştı. Destina kendisini "Kalisa" adında bir köylü kızı olarak tanıtarak gerçeği sakladı. Alaeddin buna inanmadı ve Destina'ya sakladığı gerçekleri yakında ortaya çıkaracağını açıkça söyledi.

Destina ve Melike ilk kez karşı karşıya geldi

Melike'nin huzursuzluğu, Alaeddin ile Destina arasındaki bağı fark ettikçe daha da arttı. Alaeddin'in Kalonoros Prensesi'ni istediğini söylemesi sarayda yeni bir krize neden oldu. Melike duyduklarına inanmak istemezken Hünkâr da Alaeddin ile Melike'nin evliliğini hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Destina'nın sözleri, zaten ertelenen evlilik nedeniyle gerilen Melike'nin öfkesi daha da büyüdü. Aile sofrasında tansiyon giderek yükseldi. Alaeddin, Destina ile Celaleddin'i özellikle karşı karşıya getirerek aralarında bir bağ olup olmadığını anlamaya çalıştı. Destina ve Celaleddin birbirlerini tanıdıklarını belli etmezken Melike'nin dikkati Alaeddin ile Destina'nın bakışlarına takıldı. Destina'nın Alaeddin'in yemeğini kendi elleriyle hazırladığını söylemesi üzerine Melike, düşmanının elinden yemek yemeyeceğini söyleyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Alaeddin'in Destina'yı affetmesini kabullenemeyen Melike'nin kıskançlığı artık gizlenemez hale geldi. Hünkâr, Melike'ye Ümmühan Hatun'un karşısında durmak yerine sarayda gücünü artırması gerektiğini söyledi. Melike saraydaki yerini sağlamlaştırmak için kendi mücadelesini vermeye başladı.

Alaeddin, saraydaki ihanetin peşine düştü

Destina'nın saraya gelişi Celaleddin için büyük bir tehlike yarattı. Alaeddin, pusunun arkasında saraydan birinin olduğunu düşündüğünü Destina'ya açıkça söyledi ve hainin adını vermesi karşılığında onu serbest bırakmayı teklif etti. Destina, gerçeği söylemesi halinde Kalonoros'un ve ailesinin tehlikeye gireceğini bildiği için sustu. Celaleddin de daha önce gönderdiği mesajla Destina'yı bu konuda tehdit etmişti. Celaleddin, kendisini korumak için Ayaba'nın desteğine sığındı. Ancak Alaeddin'in pusuyla bağlantılı askerleri ele geçirmesi ikiliyi zor durumda bıraktı. Ayaba, kendisine bağlı askerleri susturmak için onların idam edilmesini isterken Alaeddin beklenmedik bir karar verdi. Askerleri öldürmek yerine ordudan attı ve sürgüne gönderdi. Alaeddin'in hamlesiyle Ayaba'nın yıllardır kurduğu düzen ilk kez sarsılmaya başladı. Celaleddin, Alaeddin'in kendisine giderek yaklaştığını gördükçe başka yollar aradı. Bir yandan halkın gözündeki itibarını güçlendirmeye çalışırken diğer yandan Destina'nın gerçek kimliğini Ayaba'dan bile sakladı. Kalonoros Prensesi'nin kimliğinin kendi elindeki önemli bir koz olduğunu düşünen Celaleddin, Alaeddin gerçeğe ulaşmadan kendisini kurtarmanın yollarını aradı.

Kir Vard, Andreas'ı yeniden sahaya sürdü

Kir Vard, Arakel'in Alaeddin'e kurduğu pusunun başarısız olduğunu, Destina'nın da ortadan kaybolduğunu öğrenince büyük bir endişeye kapıldı. Alaeddin'i durdurabilecek bir savaşçıya ihtiyacı olduğuna karar veren Kir Vard, uzun süredir uzak tuttuğu Andreas'ı yeniden göreve çağırdı. Andreas'ın dönüşüyle Kalonoros cephesindeki dengeler değişti. Arakel'i bulmakla görevlendirilen Andreas'ın asıl hedefi Destina'ydı. Arakel'i ele geçirmeyi başaran Andreas, onu hemen Kir Vard'a teslim etmek yerine sakladı. Destina kendisine verilmeden Arakel'i geri vermemeye karar verdi.

Alaeddin'in "Kurt Kapanı" Arakel'i ele verdi

Alaeddin için bütün sırların anahtarı Arakel'di. Pusunun arkasındaki isimlere, saraydaki haine ve Destina'nın sakladığı gerçeklere ulaşmanın yolunun Arakel'den geçtiğini düşünen Alaeddin, onun peşine düştü. Andreas'ın adamlarının Arakel'i kaçırdığını öğrenen Alaeddin bu kez doğrudan saldırmak yerine bir oyun kurdu. Arakel'i ele geçiren Alaeddin, pusunun ardındaki gerçeklere ulaşabilmek için Arakel'in yaşatılmasını emretti.

Destina saraydan kaçmaya çalıştı

Arakel'in, Alaeddin'in eline geçmesiyle Celaleddin için çember artık iyice daraldı. Sarayda kaldığı her dakika kimliğinin ortaya çıkma ihtimalinin arttığını gören Destina, Anna'dan yardım istedi. Anna, Destina'nın saraydan çıkabilmesi için bir yol aramaya başladı. Anna sonunda mutfak malzemelerinin taşındığı kiler avlusundan dışarı çıkılabileceğini öğrendi. Destina da Alaeddin kendisi hakkındaki gerçeklere ulaşmadan kaçmaya karar verdi. Ancak saraya gizlice gelen Rita'nın getirdiği haber bütün planı değiştirdi. Rita, Kir Vard'ın Destina'ya gönderdiği mektubu Anna'ya teslim etti. Destina, Anna'dan aldığı babasının mektubuyla kaçmaktan vazgeçerek yeniden saraya döndü. İkilinin gizli buluşmasını uzaktan gören Melike, Destina ile Anna arasındaki bağlantıyı fark etti. Destina'nın her adımını takip ettiren Melike'nin şüpheleri daha da güçlendi.

Alaeddin ve Destina'nın karşılaşması bölüme damga vurdu

Arakel'in sağ olarak ele geçirilmesiyle Alaeddin, pusunun arkasındaki gerçeğe hiç olmadığı kadar yaklaştı. Bir tarafta Arakel'in konuşma ihtimali Celaleddin'i köşeye sıkıştırırken diğer tarafta Melike de Destina hakkında öğrendiklerini Alaeddin'e anlatmaya hazırlandı. Destina'nın sarayda sakladığı sırlar birer birer etrafını sarmaya başladı. Babasının gönderdiği mektubu kimseye göstermeden odasına ulaşmaya çalışan Destina, sonunda kapıyı kapatıp mektubu okumak istedi. Ancak odaya girdiğinde karşısında Alaeddin'i buldu. Elindeki mektubu fark eden Alaeddin, kimden geldiğini sordu. Destina cevap veremeyince mektubu onun elinden aldı. Alaeddin mektubu açarken Destina büyük bir korkuyla onu izledi. Bir yanda Arakel'in ele geçirilmesi, diğer yanda Kir Vard'dan gelen mektup, Destina'nın yıllardır sakladığı kimliğin üzerindeki perdeyi kaldırmak üzereydi. Alaeddin'in Destina'nın gerçekte kim olduğunu öğrenmeye hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Aşk ve Taht yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de!