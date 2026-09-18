Güneşin Doğduğu Yer ilk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statüde %3,91 izlenme oranı ve %13,31 izlenme payı 20+ABC1’de ise %4,25 izlenme oranı ve %13,50 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayenin ilk bölümünde Kenan ve Leyla'nın yollarının kesişmesiyle başlayan büyük aşk, onları kısa sürede bambaşka bir hayata sürükledi. Kenan'ın Leyla uğruna ailesini karşısına alması, Celadet'in oğlunu geri kazanmak için verdiği mücadele ve Leyla'nın kardeşi Suzi üzerinden kurulan büyük plan bölüme damga vurdu. Finalde ise Kenan ve Leyla'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirecek gelişmeler yaşandı.

1.Bölümde neler oldu?

Kenan ve Leyla'nın yolları Belin'de kesişti!

Leyla ve Kenan'ın yolları, Berlin Duvarı'nın yıkıldığı tarihi günde kesişti. O anları fotoğraflamak için kalabalığın arasında bulunan ikili tesadüfen karşılaştı. Yaşanan karmaşa sırasında Leyla'nın yardımına koşan Kenan, genç kadını polisin elinden kurtardı. Birlikte geçirdikleri zamanın ardından aralarındaki çekim kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Türk babasının küçük yaşta ailesini terk etmesi nedeniyle Türk erkeklerine karşı mesafeli olan Leyla da Kenan'la birlikte bütün önyargılarını geride bıraktı.

Kenan aşkı için ailesini karşısına aldı!

Kozan ve Atahanlı ailelerinin ortak kurduğu tekstil fabrikasının açılışı, Kenan'ı kısa süreliğine Adana'ya getirdi. Uzun süredir Almanya'da eğitim gören Kenan'ın dönüşü Kozan Konağı'nda büyük bir sevinç yaratırken, onu heyecanla bekleyen isimlerden biri de Hanzade Atahanlı oldu. Hanzade yıllardır içten içe Kenan'a aşık ve onunla evleneceği günü beklemekteydi.

Kenan, Leyla'yı seçti, Kozan Konağı'nı terk etti!

Kenan'ın dönüşüyle birlikte Celadet'in oğlu için yaptığı plan da ortaya çıktı. Celadet, yıllardır yakın oldukları Atahanlı ailesinin kızı Hanzade'yi Kenan'a uygun görüyordu. Annesinin Hanzade'yle ilgili planını öğrenen Kenan, Leyla'ya aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini açıkça söyledi. Celadet'in bu ilişkiye kesin bir dille karşı çıkması anne ile oğlu karşı karşıya getirdi. Leyla'dan vazgeçmeye niyeti olmayan Kenan, annesinin bütün itirazlarına rağmen kararından dönmedi. Kenan, ailesini arkasında bırakarak Leyla'nın yanına Berlin'e döndü. Kenan'ın Leyla'yı seçmesi Celadet için büyük bir yıkım oldu. Oğlunu ailesinden koparan bu ilişkiyi kabullenmeyen Celadet, Kenan'ın kararını değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Berlin'e dönen Kenan, Leyla'nın hamile olduğunu öğrendi ve Leyla ile hayatlarını birleştirdiler. Celadet'in Leyla'nın geçmişi üzerinden Kenan'ın güvenini sarsmak için yaptığı ilk hamle de sonuç vermedi. Kenan, kendisine sunulan bütün şüphelere rağmen karısının yanında durdu ve annesine Leyla'ya güvendiğini açıkça söyledi.

Kenan ve Leyla oğulları Emir'i kucaklarına aldı!

Kenan ve Leyla'nın oğullarının dünyaya gelişiyle ikilinin hayatı bambaşka bir boyut kazandı. Leyla'nın yanından bir an olsun ayrılmayan Kenan, oğlunu ilk kez kucağına aldığında büyük bir mutluluk yaşadı. İkili, bebeklerine Emir Emil adını verdi.

Torununun dünyaya gelmesinin ardından Celadet de Berlin'e geldi. Geçmişte yaşananları geride bırakmak istediğini söyleyen Celadet, Leyla'dan af diledi. Kenan bu duruma şaşırırken, Leyla, Celadet'in kendisine gösterdiği yakınlığa içtenlikle karşılık verdi. Leyla, artık Kenan'ın ailesiyle aralarındaki sorunların geride kaldığına inandı. Ancak Celadet'in asıl planı henüz bitmemişti.

Celadet ve Suzi'den Leyla'ya büyük tuzak

Kenan'ın ve torunun Adana'ya dönmesini isteyen Celadet, Leyla'nın en büyük yarasını kullanarak harekete geçti. Leyla'nın uzun süredir yasaklı madde ve suç dünyasıyla mücadele eden kardeşi Suzi, Celadet'in planının kilit ismi oldu.

Celadet'in sağ kolu Zeki, Suzi'yi de plana dahil ederek Leyla'ya büyük bir tuzak kurdu. Suzi üzerinden yaratılan şüpheler, Kenan'ın Leyla'ya olan güvenini sarsmaya başladı. Karısına inanmaya çalışan Kenan, çok geçmeden onu derinden sarsacak bir durumla karşı karşıya kaldı.

Zeki ile birlikte yaptıkları plan doğrultusunda Suzi, yardıma ihtiyacı varmış gibi yaparak Leyla'yı yanına çağırdı. Tuzağa düşen Leyla bayıltılarak bir gece kulübüne götürüldü. Celadet'in kurduğu oyundan habersiz olan Kenan da Zeki'yle birlikte aynı adrese gitti. Gözlerini açtığında ne olduğunu anlamaya çalışan Leyla, karşısında Kenan'ı görünce başına gelenleri anlatmaya çalıştı. Ancak daha önce kafasında oluşan şüphelerin de etkisiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kenan, Leyla'nın anlattıklarına inanmadı.

Celadet'in son hamlesi Leyla'yı köşeye sıkıştırdı. Kenan oğlu Emir'i alıp Adana'ya gitti!

Yaşadıkları karşısında darmadağın olan Kenan, oğlunu da yanına alarak Adana'ya dönme kararı aldı. Gerçeği anlatmak için peşlerinden koşan Leyla ise oğlunun götürüldüğünü görünce büyük bir panik yaşadı. Fakat Leyla'nın karşısına bu kez Celadet'in son hamlesi çıktı. Bir yandan Kenan'a gerçeği anlatmaya, diğer yandan oğluna ulaşmaya çalışan Leyla, polislerin aracında uyuşturucu bulmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Kenan, Leyla'yı polislerin elinde bırakarak oğluyla birlikte Adana'ya doğru yola çıkarken Leyla, kendisine kurulan tuzağın ortasında oğlunun gidişini çaresizce izledi.