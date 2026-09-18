Mercan Köşk'ün Aras'ı Altın Koza'da

Genç sinemacıların heyecanına ortak olacak!

Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Mercan Köşk'te Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka, bu kez jüri koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Adanalı olan başarılı oyuncu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yapacak.

26 Eylül–4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve 'Mercan Köşk'ün yapımcılarından Yamaç Okur ile birlikte genç sinemacıların filmlerini değerlendirecek. Bu yıl 312 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, 21 farklı üniversiteden finale kalan 33 film Altın Koza için yarışacak.

Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk'te Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka, memleketi Adana'nın en köklü kültür-sanat organizasyonlarından birinde genç sinemacıların ilk filmlerini değerlendirecek olması da oyuncu için ayrı bir anlam taşıyor.