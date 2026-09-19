Aşk ve Taht’ta tarihi ihtişam: Alaeddin Keykubad’ın sultan yüzüğü

Anadolu Selçuklu estetiği ve yüzyıllık zanaat, büyük prodüksiyonlu dizide yeniden hayat buluyor…

atv'nin Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, izleyiciyi Selçuklu Sarayı'nın taş duvarları arasında güçlü bir aşk ve iktidar mücadelesine davet ediyor. Sultan Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan görkemli hikayesinin anlatılmaya başlandığı yapımda, dizinin tarihi ve görsel zenginliğini taçlandıran çok özel bir eser dikkat çekiyor: Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü

Anadolu Selçuklu estetik anlayışını günümüz zanaatıyla harmanlayan Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü, tamamen el işçiliğiyle tasarlanmış ve üretilmiş özel bir koleksiyon eseri olarak öne çıkıyor. Tasarımı Mücella Mert imzasını taşıyan bu mücevher, Selçuklu sanatının zengin bezeme anlayışını ve tarihi ruhunu yüzüğün her detayında yaşatıyor.

3 Uzman usta, 20 günlük titiz çalışma

Yüzüğün üretim süreci tasarım, el işçiliği ve montaj aşamaları dahil olmak üzere tam 20 günlük yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda tamamlandı. Üretimde kuyumculuk, taş işçiliği ve gümüş süsleme alanlarında uzman üç farklı usta birlikte çalıştı.

Eserin ana gövdesi yaklaşık 40 gram 925 ayar gümüş astar levhadan oluşturulurken, üzerindeki Selçuklu dönemine ait motifler tek tek elde kesilerek ana gövdeye özenle aplike edildi. Motiflerin tarihi karakterini vurgulamak ve görsel bir bütünlük yakalamak amacıyla tüm yüzeylere el kalemi işçiliği uygulandı.

Taşı çevreleyen çerçevenin has gümüşten elde kesilip şekillendirildiği tasarımda, merkezde yer alan damla kehribar taşı eserin ölçülerine özel olarak usta ellerde kesildi ve geleneksel sıvama tekniğiyle monte edildi. Toplam 15 ayrı el yapımı parçanın bir birleşimi olan yüzüğün iç kısmına ise I. Alaeddin Keykubad'ın mühründe yer alan 'Es-Sultan' ibaresi modern lazer tekniğiyle işlenerek esere tarihi bir imza kazandırıldı.

Tarih, sanat ve zanaat aynı eserde

Büyük bölümü 925 ayar gümüş, teknik önem taşıyan belirli kısımları ise has gümüş kullanılarak hazırlanan Alaeddin Keykubad Sultan Yüzüğü, geleneksel el sanatları tekniklerini çağdaş bir yorumla ekrana taşıyor. Tarihi, sanatı ve yüksek zanaatı aynı eserde buluşturan bu özgün tasarım, hem dizinin görsel dünyasına güç katıyor hem de koleksiyon değerinde bir eser olarak dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı 20.00'de atv'de!