'Hamal' sete çıktı!

Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u buluşturan atv’nin yeni dizisi “Hamal”ın çekimleri başladı.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından "Hamal" motor dedi. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u başrollerde buluşturan dizi, uzun süren hazırlık sürecinin ardından sete çıktı. Kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanan Hamal'ın çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek.

KYN Yapım imzasıyla yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. "Hamal"ın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Türk televizyonlarının usta isimlerinden Oktay Kaynarca, dizide Hamal Kemal karakterine hayat verirken, Fahriye Evcen, Hayat karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk ise hikâyenin önemli karakterlerinden Egemen'e hayat verecek.

"Hamal"ın güçlü oyuncu kadrosu

Oktay Kaynarca'nın (Hamal Kemal), Fahriye Evcen'in (Hayat), Caner Cindoruk'un ise (Egemen) karakterini canlandıracağı dizide usta oyuncu Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert), Eymen Erdurmaz ise Kemal'in oğlu karakteriyle kadroda yer alıyor.

Özgün hikayesi Oktay Kaynarca'ya ait olan "Hamal"ın konusu şöyle:

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca) yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacak.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan "Hamal"; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın ateşin içine attığı Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirir.

Künye

Yapım: KYN Yapım

Yapımcılar: Oktay Kaynarca – Onur Kaynarca

Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan

Özgün Hikâye: Oktay Kaynarca

Proje Tasarım ve Senaryo: Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim, Bilge Kurban – Catchy Film Yazı Ekibi