Mercan Köşk'te çember daralıyor!

Toprak'ın yaşadığı ortaya çıkacak mı?

Mercan Köşk, dün akşam atv'de yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti. Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bölüm boyunca giderek yakınlaşan Aras ve Cemre arasındaki duygular dikkat çekerken, Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI!

Esved'in adamları tarafından kaçırılan Cemre'nin yardımına Aras yetişti. Esved'in karşısına çıkmaktan çekinmeyen Cemre geri adım atmazken, Aras da Cemre'yi koruması altına aldığını açıkça ortaya koyarak Esved'e karşı tavrını belli etti. Asil'in geçmişine dair sorularının peşini bırakmayan Cemre için tüm işaretler giderek Toprak'ı gösterirken, onun gerçeğe ulaşma konusundaki kararlılığı Aras'ın üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Bir yandan Cemre'yi Esved'in hedefinden uzak tutmaya çalışan Aras, diğer yandan sakladığı gerçeklerin açığa çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu gerilimin ortasında Aras ve Cemre arasındaki duygusal yakınlık da giderek belirginleşti. Toprak hakkında cevabını bulamadığı soruların ağırlığı altında kalan Cemre'nin duygularına hakim olamadığı anlarda Aras'ın ona destek olması, ikili arasındaki mesafeyi biraz daha azalttı.

Eslem ve Selçuk'un herkesten gizli buluşmasıyla ikili arasındaki büyük sır da ortaya çıktı. Eslem, bebeğinin babası Selçuk'la yüzleşirken aralarında yaşanan konuşma, geçmişte yaşananlara dair yeni detayları da beraberinde getirdi. Gülcan'ın tesadüfen Mert'ten yardım alması ise Behiye'yi çileden çıkardı. İkili arasında bir ilişki olduğundan şüphelenen Behiye'nin tepkisi, Hozan Konağı'ndaki tansiyonu daha da yükseltti.

Toprak'ın gerçekten öldüğüne inanmayan Esved ise şüphelerine son vermek için Toprak'ın mezarını açtırdı. Mezardan alınan DNA örneğini incelemeye gönderen Esved'in bu hamlesi, yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma ihtimalini güçlendirdi. Bölümün finaline ise Esved'in Aras, Cemre, Suna ve Selçuk'u limanda bir araya getirmesi damga vurdu. Toprak'ın mezarından alınan DNA örneğinin sonucunu herkesin karşısında açıklamaya hazırlanan Esved, Toprak'ın gerçekten ölüp ölmediğini ortaya çıkaracak raporu okumaya başladı. Raporda yazan gerçeğin Mercandağ ve Hozan ailelerinde neleri değiştireceği ise yeni bölüme dair merakı artırdı.

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de