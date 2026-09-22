Yeni gelmedik, geri geldik!

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan ve duygu dolu on beşinci bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu.

Yıllardır saklanan sırların açığa çıktığı, hesaplaşmaların ve büyük yüzleşmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

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"Altı Üstü İstanbul"; Tüm Kişiler'de %7,10 izlenme oranı ve %23,05 izlenme payı alarak reyting listesinin 1. sırasına yerleşti.

15. Bölümde neler oldu?

Dizinin on beşinci bölümünde, Melek'in Naz'la ikiz kardeş olduğunu ve yıllardır öldü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenmesi dengeleri altüst etti. Kendisine ait olabilecek hayatın elinden alındığı gerçeğiyle sarsılan Melek, önce annesi Fahriye'yle ardından babası Soner'le yüzleşti. Fahriye, Melek'i Hikmet'ten korumak için sakladığını anlatsa da Melek'in öfkesi dinmedi. Soner'in Melek'i kurtarmak için havuza atlayıp ona "babacım" demesiyle gerçek Naz'ın da önünde açığa çıktı.

Öte yandan Hikmet'in, Fahriye'nin yıllarca kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenmesi büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi korumak için tek yürek olurken, Emir ve Tarık'ın planı sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı. Fahriye sonunda kızlarına kavuşsa da Naz ve Melek'in kırgınlığı kolay dinmedi. Naz, yıllarca yalnız bırakıldığı için annesini affedemezken; Melek de yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla öfkesini içinde büyütmeye devam etti.

Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler de güçlendi. Hasan'ın, Uzay'a annesinin yaşıyor olabileceğini söylemesiyle Galip'in kurduğu oyun çözülmeye başladı. Uzay, annesinin kolyesinin izini sürerken gerçeğe yaklaşsa da beklenmedik bir tehlikenin içine çekildi.

Finalde ise tansiyon zirveye çıktı. Uzay ve Emir silahlı adamlar tarafından kaçırıldı. Galip ve Bayram'ın evlerine gönderilen siyah çelenkler büyük panik yaratırken, Hikmet iki babayı karşısına alıp hazırlattığı videoyu izletti. Emir ve Uzay'ın yan yana kazılmış mezarlara baygın halde atıldığı ve üzerlerine toprak döküldüğü anlar izleyicileri şoke etti.

Gelecek Bölüm Tanıtımı...

Emir ve Uzay kurtulabilecek mi? Hikmet'in intikam planı Galip ve Bayram'ı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacak? Fahriye, Naz ve Melek'in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Peş peşe gelen sırlar ve büyük hesaplaşmalar, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.