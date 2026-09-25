Kubilay Aka 'Mercan Köşk' için stüdyoya girdi

''Akşam Olur Karanlığa Kalırsın'' türküsünü diziye özel seslendirdi

atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kubilay Aka, bu kez sesiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aka, kuşaktan kuşağa aktarılan "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın"ı seslendirirken stüdyoda saz ve bendir de çaldı. Aka'nın hem vokali hem de enstrümanlarıyla yer aldığı kayıt sürecinden görüntüler, 'Mercan Köşk'ten sahnelerle bir araya getirilerek klip olarak yayınlandı.

ARAS'IN HİKAYESİNE KUBİLAY AKA'NIN SESİ EŞLİK EDİYOR

"Akşam olur karanlığa kalırsın / Derin derin sevdalara dalarsın" dizeleriyle hafızalara kazınan anonim eser, Kubilay Aka'nın yorumuyla 'Mercan Köşk'ün dünyasıyla buluştu. Daha önce de 'Mercan Köşk' için İzzet Altınmeşe'nin "Yazımı Kışa Çevirdin" eserini seslendiren oyuncu, bu kez "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" için stüdyoya girdi. Erdem Altınses'in aranjmanını yaptığı eserin klibinde Aka'nın stüdyodaki kayıt anları ile diziden sahneler bir araya getirildi.

'Mercan Köşk', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

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