Perşembe akşamı güneş atv'de doğdu!

Dün akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen Güneşin Doğduğu Yer, Kantar Medya tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde AB Sosyal Statüde %4,26 izlenme oranı ve %14,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

Kenan'ın hayatı Leyla'nın gelişiyle sarsıldı!

Güneşin Doğduğu Yer'in ikinci bölümünde Leyla'nın üç yıl sonra Adana'ya dönmesi, Kozanlar ile Atahanlıların hayatını altüst etti. Kenan ile Hanzade'nin düğününe gelen Leyla, hayatta olduğunu ve oğlunun kendisinden koparıldığını haykırdı. Celadet'in yıllardır sakladığı büyük yalan ortaya çıkarken Ceyhun, Kenan ve ailesine duyduğu güveni kaybetti. Oğluna kavuşmak için her şeyi göze alan Leyla, hiç beklemediği birinden yardım aldı. Bölümün finalinde ise Emir'i yanına alan Leyla'nın kaçışı, Kenan ile Ceyhun'u karşı karşıya getirdi.

2.Bölümde neler yaşandı?

Celadet, Leyla için sahte cenaze düzenledi

Kenan ile Celadet, Emir'i annesiz bir şekilde Adana'ya getirmelerini açıklamak için Leyla'nın doğum sırasında hayatını kaybettiği yalanını uydurdu. Adana'da Leyla için cenaze töreni düzenlenirken gerçek bambaşkaydı. Leyla, kendisine kurulan tuzak sonucunda Almanya'da cezaevine gönderilmişti.Celadet, bütün Adana'yı Leyla'nın öldüğüne inandırdı. Kenan, içindeki öfkeyle Leyla'yı ve ona duyduğu aşkı geride bıraktığını düşünerek, Hanzade'yle yeni bir hayata başlamaya karar verdi. Aradan geçen üç yılın ardından cezaevinden çıkan Leyla kaybettiği zamanın hesabını sormak ve oğluna kavuşmak için Adana'nın yolunu tuttu.

Kenan ile Hanzade evlendi

Kozanlar ile Atahanlılar, kurdukları iş ortaklığını Kenan ve Hanzade'nin evliliğiyle daha da güçlendirmeye hazırlandı. Adana'nın ileri gelenlerinin katıldığı görkemli bir düğün organize edildi. İki ailenin güç birliğini ilan ettiği düğünde herkes mutluluk yaşarken konağın kapısından Leyla'nın girmesiyle ortalık karıştı.

Leyla düğünü bastı, oğluna koştu

Hapisten çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Adana'ya gelen Leyla, Kenan ile Hanzade'nin düğününe tanık oldu. Yıllar sonra Emir'i karşısında gören Leyla, büyük bir hasretle oğluna koştu. Emir'i kucağına alan Leyla, ona annesi olduğunu söyledi.

Leyla'nın hayatta olduğunu gören Hanzade ve düğüne katılan herkes büyük bir şok yaşadı. Leyla, oğlunun kendisinden kaçırıldığını ve üzerine suç atıldığını haykırırken Kenan, Emir'i Leyla'nın kucağından zorla aldı. Leyla, Kenan'a kendisine kurulan tuzağı anlatmak istedi ama Kenan yine onun sözlerine inanmayarak onu oradan uzaklaştırdı.

Düğüne neşe içinde devam edilmesini isteyen Celadet'in planı, Ceyhun'un sert tepkisiyle bozuldu. Gerçeğin kendilerinden saklanmasını kabul edemeyen Ceyhun, düğünü bitirdi ve konukları gönderdi.

Ceyhun, Kenan'a duyduğu güveni kaybetti

Üç yıl boyunca bütün Adana'nın kandırılmasına öfkelenen Ceyhun, Kenan ve Celadet'ten hesap sordu. Kenan'ın kendisinden ve Hanzade'den böylesine büyük bir gerçeği saklamasını kabullenemedi.

Kenan, Leyla'nın yasaklı madde kullandığı ve arabasında bulunduğu için hapse girdiğini anlattı. İki çocukluk arkadaşının tartışması giderek büyüdü. Kenan, ailesini ve itibarını koruduğunu savunurken Ceyhun, hiçbir gerekçenin bir anneyi evladından ayırmayı haklı çıkaramayacağını söyledi. Leyla'nın söyledikleri Ceyhun'un kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Ceyhun, Kozanlarla kurdukları iş ortaklığını bitirmek istese de Devran, Hanzade'nin evliliğinin zarar görmesini istemediği için karşı çıktı.

Hanzade, ailesine karşı Kenan'ın yanında durdu

Ceyhun, Hanzade'yi kendi evlerine götürmek istedi. Ancak Hanzade, Kenan'ı sevdiğini söyleyerek kocasının yanında kalmayı seçti. Kardeşinin kararını kabullenemeyen Ceyhun, Hanzade'ye rest çekti.

Hanzade evliliğine sırlarla başlamak istemedi ve Kenan'dan bütün gerçeği anlatmasını istedi. Kenan, Leyla'yı Berlin'de bir batakhanede bastığını söyledi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Kenan, bu nedenle Leyla'yı hayatından çıkardığını ve Emir'in annesinin kim olduğunu öğrenmesini istemediğini söyledi.

Kenan'ın Leyla'yı bir dönem gerçekten sevdiğini öğrenen Hanzade'nin içindeki şüphe tamamen kaybolmadı. Leyla'nın dönüşünün ardından Kenan'ın verdiği tepki, Hanzade'ye onun eski karısına karşı duygularının hala bitmemiş olabileceğini düşündürdü.

Celadet, Leyla'yı parayla göndermek istedi

Celadet tarafından Leyla düğünden zorla uzaklaştırıldı ve adamlarına onu gözlerden uzak bir yere kapattırdı. Gece Leyla'nın karşısına çıkan Celadet, Emir'den vazgeçmesi ve bir daha Türkiye'ye dönmemesi karşılığında ona bir milyon mark teklif etti.

Leyla, Celadet'in parasını reddetti ve oğlundan asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Celadet'in bütün tehditlerine rağmen geri adım atmayan Leyla, Emir'i mutlaka geri alacağını haykırdı. Bunun üzerine Celadet, Leyla'yı zorla Berlin'e göndermeye karar verdi.

Ceyhun, Leyla'nın kaçmasına yardım etti

Celadet'in adamları Leyla'yı havaalanına götürdü. Ancak oğlunu geride bırakmaya niyeti olmayan Leyla, pasaportunu parçaladı ve kaçmaya başladı. Havaalanında yaşananları gören Ceyhun, Leyla'yı arabasına alarak Zeki ve adamlarından kurtardı.

Ceyhun, Leyla'yı gözlerden uzak bir yere götürerek yaşananların gerçeğini dinledi. Leyla, Kenan'la büyük bir aşkla evlendiğini ve Emir'in doğumuyla hayatının değiştiğini anlattı. Celadet ile Munise'nin kendisini kabul ettiklerini düşünürken oğlunun kaçırıldığını, Zeki'nin arabasına uyuşturucu koyarak onu hapse gönderttiğine inandığını söyledi.

Kenan'ı artık hayatında istemediğini belirten Leyla, tek amacının kendisinden çalınan anneliğini geri almak olduğunu anlattı. Leyla'nın yaşadıklarından etkilenen Ceyhun, onu yeniden Kozanların karşısına çıkardı.

Kenan, Leyla'nın yüzüne kapıyı kapattı

Ceyhun, Leyla'yı Celadet'in konağına götürdü ve Emir'i görmesine izin verilmesini istedi. Kenan ile Ceyhun bir kez daha sert bir şekilde karşı karşıya geldi. Leyla, kendisine iftira atıldığını ve yaşadıklarının arkasında Celadet ile Zeki'nin bulunduğunu söyledi. Ancak Kenan Emir'i Leyla'ya göstermedi ve konağın kapısını onun yüzüne kapattı.

Ceyhun'un Leyla'ya karşı duyguları değişti

Ceyhun, Celadet'in adamlarından korumak için Leyla'yı kendi konağına götürdü. Devran başlangıçta Leyla'nın konakta kalmasına karşı çıksa da oğlunun ısrarıyla bir geceliğine izin verdi. Ancak Devran'ın Ceyhun'la olan konuşmasını duyan Leyla, Atahanlılar'ın konağından ayrılmak istedi. Leyla'yı yalnız bırakmayan Ceyhun, onu dağ evine götürdü ve Emir'e kavuşabilmesi için birlikte çözüm arayışına girdiler. Leyla'nın oğluna olan sevgisi ve ona kavuşmak için verdiği mücadeleden Ceyhun etkilenmeye başladı.

Hanzade, Emir'i gizlice Leyla'ya verdi

Kenan'ın, Leyla ve Ceyhun'u aramak için bütün Adana'nın altını üstüne getirmesiyle Hanzade'nin kıskançlığı giderek büyüdü. Leyla'nın tamamen hayatlarından çıkması için bir karar alan Hanzade, Ceyhun'u da ikna ederek herkesten gizli Emir'i Leyla'ya teslim etti.

Leyla, Emir'le birlikte kaçtı

Ceyhun'un yardımıyla Emir'e kavuşan Leyla, oğluyla birlikte İstanbul trenine bindi. Ceyhun, İstanbul'da güvendiği bir arkadaşının onları karşılayacağını, yeni pasaportları hazırlandıktan sonra da yurt dışına çıkabileceklerini anlattı. Leyla'nın oğlunu alıp trenle kaçacağını fark eden Kenan, hızla gara gitti.

Kenan istasyona ulaştığında tren hareket etmişti. Öfkeyle Ceyhun'a saldırırken Ceyhun, bir çocuğu annesine kavuşturduğu için yaptığının arkasında durdu. Kenan ise Leyla'yı yıllar önce bir batakhanede başka bir adamın kollarında gördüğünü Ceyhun'a da anlattı. Duydukları karşısında sarsılan Ceyhun, Kenan'ın Leyla'yı hayatından neden çıkardığını o anda öğrendi.

Leyla, olanlardan habersiz, üç yıl sonra kavuştuğu oğluna sarıldı. Emir, karşısındaki kadının annesi olduğunu öğrenirken Leyla da uzun zamandır özlemini çektiği oğluyla ilk kez baş başa kaldı.