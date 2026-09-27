Mercan Köşk'te dengeler değişiyor!

Aras ve Cemre yakınlaşırken, Toprak'ın kıskançlığı gerilimi tırmandırıyor!

Mercan Köşk'ün dün akşam yayınlanan dördüncü bölümüyle hikayedeki dengeler bir kez daha değiştirdi. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizide Cemre, Asil olarak tanıdığı Toprak'ın hayatta olduğunu ve kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu öğrenirken, Aras'la birlikte çıktığı Kıbrıs yolculuğu onu beklemediği gerçeklerle karşı karşıya bıraktı. Aras ve Cemre arasındaki yakınlaşmaya tanık olan Toprak'ın kıskançlığı giderek büyürken, Mercan Köşk ve Hozan Konağı cephesinde yaşanan gelişmeler iki aile arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Esved'in yasa dışı işlerine karşı harekete geçen Aras'ın bölüm finalindeki hamlesi ise iki taraf arasındaki mücadelede yeni bir cephe açtı.

4. Bölümde neler yaşandı?

Toprak'ın başına gelenleri öğrenen Cemre, yarım kalan sorularına cevap bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gitti. Ancak burada karşılaştığı gerçek, Cemre için yeni bir hayal kırıklığı oldu. Toprak'ın kendi isteğiyle ortadan kaybolduğunu ve ondan saklandığını anlayan Cemre, yaşadığı ilişkinin gerçekliğiyle yüzleşirken en zor anlarında yanında yine Aras vardı.

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak ise Aras ve Cemre'yi yan yana görünce büyük bir sarsıntı yaşadı. İkili arasındaki yakınlık Toprak'ın kıskançlığını giderek artırırken, geçmişte geride bıraktığı hayatına dönmeye hazırlanan Toprak için Aras ve Cemre arasındaki bağ yeni bir hesaplaşmanın da kapısını araladı. Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB ise saklanan gerçeklere dair yeni bir soru işareti yarattı. USB'nin Eslem'in eline geçmesiyle olaylar yeni bir yön aldı.

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim de giderek tırmandı. İki kadın arasında bir süredir devam eden gerginlik büyük bir kavgaya dönüşürken, yaşananlar köşkteki tansiyonu daha da yükseltti. Hülya'nın Selçuk ve Eslem'i gizlice konuşurken görmesi ise ikiliyle ilgili şüphelenmesine sebep oldu.

Esved ise Araslardan gizli yürüttüğü yasa dışı sevkiyatlar için yeni yollar açmaya çalışırken, planları Aras'ın karşı hamlesiyle altüst oldu. Bölümün finalinde Aras'ın Esved'e karşı kurduğu oyun sonuç verirken, gerçekleştirdiği büyük yıkım Esved'in yasa dışı işlerine ciddi bir darbe vurdu. Aras'ın bu hamlesi, ikili arasındaki hesaplaşmayı çok daha sert bir noktaya taşıdı.

Yeni bölümde Toprak geri dönüyor!

Bölüm sonrası yayınlanan yeni tanıtımda Aras, Toprak'ın yakında döneceğini ancak karşılarına bildikleri Toprak olarak değil, intikam almaya gelen biri olarak çıkacağını söylüyor. Cemre'ye gelen mesajların Toprak'tan olduğunu düşünen Aras, ikisini birlikte gördüğü için Toprak'ın kendisine öfkeli olduğunu dile getiriyor. Esved'in Aras'tan intikam almak istediği anlar gerilimi yükseltirken, Toprak'ın Esved'le birlikte limandan Aras'ın da gideceğini söylemesi dikkat çekiyor. Tanıtımın finaline ise Toprak'ın dönüşü damga vuruyor.

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