Güneşin Doğduğu Yer'in yıldızları Dizi TV'ye konuştu!

atv’nin, yapımını TİMSBİ Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali’nin yaptığı ‘Güneşin Doğduğu Yer’, üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Üç yıl sonra oğlu Emir'e kavuşan Leyla'nın mutluluğu uzun sürebilecek mi? Kardeşim dediği Ceyhun'la karşı karşıya gelen Kenan, hayatını yeniden düzene sokabilmek için ne kadar ileri gidecek? Dizinin oyuncuları Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Beyza Gümülcine ve Görkem Sevindik, atv'nin Dizi TV programında karakterlerini ve yaklaşan hesaplaşmaları anlattı.

Kenan, Leyla hakkında inandığı suçlamaları sorgulayacak mı?

Leyla, kendisine tuzak kurulduğunu anlatmakla diretse de Kenan, Emir'i ondan uzak tutmakta ısrarcı olacak. Bir zamanlar büyük bir aşkla birbirlerine bağlanan ikili her karşı karşıya geldiğinde, Kenan'ın öfkesiyle geçmişten gelen duyguları çatışacak.

Beyza Gümülcine, Leyla'nın Kenan'a karşı hislerini anlatırken 'Tabii ki çok kırgın, çok üzgün ve kızgın. Çünkü yaşadığı şeyler çok ağır. Ama Kenan onun ilk aşkı. İlk aşklar kolay vazgeçilmez diye tahmin ediyorum' dedi.

Burak Özçivit, Leyla'nın dönüşünün Kozan ailesinin planlarını altüst ettiğini belirtiyor. 'Leyla'nın buraya gelişi en büyük bomba. Kozanların planları darmadağın olacak ve hikayemiz asıl o zaman başlayacak.'

Kenan ve Celadet arasında güç mücadelesi büyüyecek

Leyla'nın dönüşü, Kenan'ın Hanzade ile kuracağı hayatı da etkileyecek. Burak Özçivit, Kenan'ın Hanzade'yi duygusal bir sığınak olarak değil, aileler arasındaki ortaklık açısından güvenli bir liman olarak gördüğünü söyledi. Özçivit, 'Biraz sıkışmış bir Kenan var. Sıkıştığı yerde, Hanzade'yi stratejik açıdan güvenli liman olarak görecek diye düşünüyorum' sözleriyle karakterinin durumunu anlattı.

Kenan ile annesi Celadet arasındaki ilişkinin de giderek sertleşeceğini söyleyen Özçivit, 'Tabii ki güç savaşları, iktidar… Birisi anne, birisi oğul. Orada çok değişik hesaplaşmalar olacak' dedi.

Sibel Taşçıoğlu'na göre Celadet'in Leyla'ya karşı çıkmasının ardında oğlunu kaybetme korkusu da var. Taşçıoğlu, 'İlk defa Kenan'ın hayatına kendinden daha güçlü etki eden bir şey var. Bu da Celadet'i çok rahatsız ediyor' diyerek, Leyla'nın varlığının Celadet'in Kenan için çizdiği hayatı tehdit ettiğini anlattı.

Ceyhun'un hamlesi Kenan'la dostluğunu sınayacak

Leyla'ya yardım eden Ceyhun'un beklenmedik hamlesine Kenan'ın tanık olması, iki dost arasında yeni bir gerginlik yaratacak. Görkem Sevindik, röportajda Kenan ile Ceyhun'un birbirlerine canlarını emanet edecek kadar güvendiklerini, ancak yaşanacak olayların aralarında ciddi bir gerginlik başlatacağının haberini verdi.

Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!