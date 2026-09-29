UEFA Avrupa Uluslar Ligi heyecanı atv'de yaşandı!

Dün akşam tüm Türkiye atv izledi.

A Milli Takım'ın UEFA Avrupa Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları futbolseverlerle atv ekranlarında buluşmaya devam ediyor. A Millî Takımımız, dün akşam grubun güçlü ekiplerinden İtalya ile karşı karşıya geldi. atv'den naklen yayınlanan, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maça ilgi büyüktü. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %10,78 izlenme oranı ve %32,91 izlenme payı,

AB'de %13,43 izlenme oranı ve %40,13 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %13,55 izlenme oranına ve %37,53 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Altı Üstü İstanbul Oyuncularından milli takıma tribünden destek

Altı Üstü İstanbul oyuncuları, 28 Eylül'de Bursa'da oynanan Türkiye–İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etti. Ay-yıldızlı formalarıyla kapalı gişe maçta millî takıma destek veren oyuncular, tribün heyecanına ortak oldu. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nu dolduran taraftarlar arasında yer alan oyuncular, karşılaşma boyunca millî takıma tribünden eşlik etti. Ay-yıldızlı formalarıyla objektiflere poz veren Altı Üstü İstanbul ekibinin coşkulu anları, maçtan geriye kalan renkli kareler arasına girdi.