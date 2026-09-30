Büyük hesaplaşma!

Atv ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın’ın kaleme aldığı “A.B.İ.”, dün akşam yirmi ikinci bölümüyle ekrana geldi.

22. Bölümde neler yaşandı?

Adnan, kaybolan mallarına karşılık Leyla'yı rehin alarak Saruhan'a süre verdi. Leyla'nın hayatını tehlikeye attığı için vicdan azabı çeken Doğan, Behram'la iş birliği yaparak harekete geçti.

Adnan'la yaptığı pazarlık kaydını Saruhan'a gönderip iki ortağı birbirine düşüren Doğan, takas kargaşasından faydalanarak Leyla'yı kurtardı ve ardından tüm malları gözlerinin önünde ateşe verdi. Leyla'yı dağ evine götüren Doğan, onunla duygusal bir yakınlık yakaladıysa da huzurları uzun sürmedi. Bu sırada Saruhan, düşmanının izini sürerken Yaşar ve yanında bulunan Melek'i kaçırttı.

Melek'i kurtarmak için Leyla ile bir plan kuran Doğan, kaçmış süsü veren Leyla'nın getirdiği bilgiler sayesinde baskın yapıp Melek ile Yaşar'ı kurtardı ve yıllardır öldü bilinen abi-kardeş kavuşmuş oldu.

Sonunda Doğan'ı mezarı başında bulan Saruhan, öldüğünü sandığı düşmanıyla yüzleşti; Doğan silahını Saruhan'a çekerken Leyla'nın da Doğan'a silah doğrultmasıyla üçü amansız bir hesaplaşmanın ortasında kaldı.

A.B.İ. yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de.