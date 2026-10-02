Aras ve Cemre’den Tarsus’ta lunapark kaçamağı!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın eğlenceli sahneleri yeni bölüme renk katacak

Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek "Mercan Köşk"te Aras ve Cemre, bu kez Tarsus'ta lunaparkın renkli dünyasında izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği ikilinin çarpışan otolardan lunapark oyunlarına uzanan eğlenceli anları, yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alacak.

Aras'tan Cemre'yi Mutlu Eden Jest!

Yaşadıkları tüm gerilim ve belirsizliklerin ardından birlikte keyifli vakit geçiren Aras ve Cemre'nin adresi bu kez lunapark olacak. Çarpışan otolara binerek çocuklar gibi eğlenen ikiliden Aras, Cemre'ye hediye kazanabilmek için lunapark oyunlarında hünerlerini gösterecek.

Hikâyenin başından bu yana yolları beklenmedik şekilde kesişen ve yaşadıkları olaylarla giderek birbirlerine yaklaşan Aras ile Cemre, lunapark sahnelerinde bu kez neşeli ve doğal halleriyle ekrana gelecek. Aras'ın Cemre'yi mutlu etmek için verdiği tatlı mücadele ise ikili arasındaki yakınlığın giderek güçlendiğini gözler önüne serecek.