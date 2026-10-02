Medeni Haller vizyona girmek için gün sayıyor!

Sinehane Film Prodüksiyon imzalı Medeni Hâller, 9 Ekim 2026'da sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Ebru Aydemir'in kaleme aldığı romantik komedi; aşkı, evliliği ve aile olmayı günümüz ilişkileri üzerinden sıcak ve eğlenceli bir dille ele alıyor. Başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel ve Şeyma Peçe de yer alıyor.

Evlilik ve aile olma bilincine samimi bir yaklaşım

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeler arasında yer alan Medeni Hâller, giderek yüzeyselleşen ilişkilerin karşısına bağ kurmayı, birbirini gerçekten görmeyi ve birlikte bir hayat inşa edebilmeyi koyuyor.

Hikâyenin merkezindeki Aylin, işinde başarılı fakat bir o kadar da evliliğe mesafeli bir boşanma avukatıdır. Yıllardır yakın arkadaşı Engin'e duyduğu aşkı gizleyen Aylin'in dengesi, Engin'in evlenmeye karar vermesiyle altüst olur. Tam bu sırada yolu, evliliği onun aksine isteyen ve daha pozitif bakan nikâh memuru Ozan'la kesişir. İkilinin çatışmayla başlayan tanışıklıkları beklenmedik bir yakınlığa dönüşürken Aylin de aşk, evlilik ve hayal ettiği hayat üzerine bildiklerini yeniden sorgulamaya başlar.

Medeni Hâller, 9 Ekim 2026'da sinemalarda.

KÜNYE

Yapım: Sinehane Film Prodüksiyon

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Senaryo: Ebru Aydemir

Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik, Jessica May, Yasemin Baştan, Ceren Soylu, Ali Barkın, Yeliz Kuvancı, Samet Gürsel, Şeyma Peçe

Özgün Müzik Bestecisi: İbrahim Gökhan Altındirek

Tür: Romantik Komedi

Vizyon Tarihi: 9 Ekim 2026

TV Yayın Hakları: ATV