Mercan Köşk Ön Gösterim ile bu akşam 20.35'te atv'de

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürekleyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Mercan Köşk, bu akşam yayınlanacak 5. Bölüm ön gösterimiyle izleyiciyle buluşacak. Özel bölümün ardından 20.35'te sevenlerinin karşısına çıkacak dizinin ön gösterim haberi büyük heyecan yarattı.

Portakal bahçelerinden yükselen intikam ve imkansız bir aşk hikayesinin aktarıldığı Mercan Köşk'ün yeni bölüm tanıtımları da yoğun ilgi gördü. "Mercan Köşk"te Aras ve Cemre, bu kez Tarsus'ta lunaparkın renkli dünyasında izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın hayat verdiği ikilinin çarpışan otolardan lunapark oyunlarına uzanan eğlenceli anları, yeni bölümün dikkat çeken sahneleri arasında yer alacak.

Mercan Köşk'ün 5. Bölümünde neler olacak?

Aras'ın limandaki hamleleri Esved'i köşeye sıkıştırırken, Cemre kendisine gelen gizemli mesajın hesabını Aras'tan sorar. Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek yeni bir krizin fitilini ateşlerken, Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması Gülcan'ın geçmişindeki travmalarıyla yüzleşmesine yol açar. Cemre, Mert'e yapılanların hesabını sormak için Behiye'nin karşısına çıkar. Diğer yandan Aras'a bilenmiş halde Tarsus'a gelen Toprak, her an görülme tehlikesiyle gerçeğin peşine düşer. Toprak'ın gelişiyle Hozan ve Mercandağ'ların hayatları bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.